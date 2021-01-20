不可見光產品醞釀漲價 億光今年營運看好

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

近日市場傳出LED產品中，不可見光產品市場需求明顯增加，目前供給已顯吃緊，包括不可見光產品及光耦合器相關元件都正醞釀漲價，有利今年LED廠億光（2393）營運表現。

LED廠億光先前就表示，不可見光產品，由於應用層面廣，再加上陸廠切入不多，將和背光產品成為明年二大帶動全年業績成長的主要動能，市場法人也看好該公司明年營運將維持成長趨勢。

億光在不可見光方面，產品包括光耦合器、紅外線發光二極體、光電晶體等元件，2021年成長動能來自電源及工控、穿載式裝置、TWS、家電搖控器等，其中部分應用如駕駛精神狀況監空、5G 光通訊、電動車充電樁等。

億光表示，中國LED同業生產及銷售領域以量大低價產品為主，因此，在不可見光產品領域，受到中國低價競爭程度較小，公司接單情況持續樂觀，部分產品接單交貨期拉長至3至4個月，預期今年此部分業務成長性達雙位數，產品價格降低幅度低。

另外，在背光產品部分，億光也指出，去年第2季背光產品以 TV、NB 及 Monitor佔比較重，部分受惠於疫情帶動的TV換機潮，因此，第3季在背光TV部分呈現較佳的訂單需求，不論是傳統背光TV還是Mini LED，背光TV訂單動能均有回溫，今年背光產品接單續看好。

億光 LED

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