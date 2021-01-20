鴻海、華邦電投資新創耐能智慧 開發汽車AI應用

AI新創業者耐能智慧（Kneron）今（20）日指出，鴻海（2317）和華邦電子（2344）對耐能進行戰略投資，此次融資同投資者建立戰略合作夥伴關係，鴻海同華邦加入Horizons、高通、紅杉和偉詮（2436）等公司，成為耐能的知名投資者，耐能將加入由鴻海一手打造的MIH電動車的開放平台。

這次也是鴻海布局人工智慧（AI）、汽車領域再度有新進展。早盤鴻海盤中最高來到每股118.50元，受到大盤回檔影響，鴻海股價也隨後在平盤附近震盪。

耐能表示，與投資者將在AI領域展開緊密合作，雙方建立戰略合作關係。據悉，耐能將加入由鴻海一手打造的 MIH 電動車的開放平台。MIH在成立之初就把耐能作為了其合作夥伴，此次將與鴻海共同合作開發汽車行業中的AI應用領域。此外，耐能和鴻海的合作也將共同推進工業4.0。耐能和華邦電子將致力於開發基於AI的微控制器（MCU）和內存計算(Memory Computing )。

早前，耐能已獲得來自李嘉誠旗下的Horizons Ventures領投的4000萬美元。除此之外，亦獲得來自阿里巴巴創業者基金、CDIB、奇景光電、高通、中科創達、偉詮、紅杉資本子基金Cloudatlas等全球知名資本青睞，共計獲得超過7300萬美元的A輪投資。

耐能創始人兼首席執行官劉峻誠博士（Albert Liu）表示，在眾多公司削減研發投入的時候，我們感謝投資者相信耐能所做的工作。耐能是一家年輕的公司，自2015年成立以來已經取得了很多成就，我們爭取在未來取得更多成就，而這背後離不開像鴻海和華邦電子等眾多投資者的支持。對於推進AI 晶片的發展來說，這是一個令人興奮的時刻，而耐能將持續在這個領域中發光發熱。

耐能提供完整的端到端軟硬體解決方案，可在移動設備，個人計算機和IoT（包括智慧家居設備，監控，支付和智慧汽車）中實現設備上邊緣AI的推理。耐能解決方案增大了基於雲的AI，以加速設備上的AI推理。同空調巨頭格力、自動駕駛軟件公司Teraki等都建立了合作夥伴關系。

劉峻誠指出，我們很高興能同合作夥伴和投資者一起前進。2020年對於耐能來說是重要的一年，我們發布了KL720，並加入了高通前臺北工程研發總經理陳俊宇（Davis Chen）等大將。除了與我們的投資者進行合作項目開發外，計劃将在2021年發布更多的晶片。邊緣AI對許多人來說仍舊是一個比較新概念，我們期待把這項技術帶給每個人。

耐能智慧(Kneron)於2015年創立於美國聖地牙哥，為終端人工智慧解決方案的領導廠商，提供軟硬體整合的解決方案，包括終端裝置專用的神經網路處理器以及各種影像辨識軟體。耐能目前在聖地牙哥、台北、深圳、珠海已成立辦公室，並擁有全球客戶和合作夥伴。

耐能於2017年11月完成A輪融資，投資者包含阿里巴巴創業者基金(Alibaba Entrepreneurs Fund)、中華（2204）開發資本國際(CDIB)、奇景光電(Himax Technologies, Inc.)、高通(Qualcomm)、中科創達(Thundersoft)、紅杉資本(Sequoia Capital)的子基金Cloudatlas以及創業邦。2018年5月31日，耐能完成由李嘉誠旗下的維港投資(Horizons Ventures)領投的A1輪融資。