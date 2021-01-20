研揚邊緣運算系統 獲選2020年十大熱門物聯網產品

專業物聯網及人工智慧邊緣運算平台大廠研揚科技（6579），其人工智慧邊緣運算系統BOXER-8250AI，日前榮獲IT專業媒體CRN評選為2020年十大熱門物聯網產品。憑藉著超過34年技術通路經驗，CRN專注為技術及解決方案供應商、IT專業人員，提供各種專業新聞、分析及見解，也熟悉技術合作夥伴及供應商生態鏈，是美國專業報導創新技術的媒體，會員涵蓋15萬個IT/OT解決方案供應商和150萬位讀者。

這次評選出2020年度十大物聯網產品包括：AI邊緣運算系統、 農作物生長及天氣的感測器、居家健康監控系統、IoT安全掃描儀及多功能追蹤器等。2020年受到新冠肺炎疫情影響，各行各業都受到嚴重的影響，物聯網市場也不例外。但是也因為疫情，刺激了新的AI、物聯網、大數據等解決方案的出現，針對公共衛生、零售經驗、及建築節能等新的措施，新的感測器及邊緣運算方面的創新研發，例如口罩的佩帶正確與否的偵測、社交距離的偵測等，都紛紛在2020年出爐並廣被使用。

「去年一整年全球遭逢百年大災難，因為新冠肺炎，感染者都快破億人次，死亡人數更已超過兩百萬人。目前病毒仍在變異中，人類正在努力對抗這個看不見的敵人! 2020年研揚的邊緣運算系統應用於COVID-19的防疫上，可謂相當多樣，從口罩偵測、體溫偵測、遠端視訊、AI送餐機器人、胸部X光掃描機、呼吸器等，在這次的全球性防疫大戰中，與世界並肩作戰，共同打擊病毒。」研揚科技系統產品處資深協理薛紹周表示。「這次BOXER-8250AI很榮幸獲選CRN 2020年度十大熱門物聯網產品，這項產品不僅擁有彈性擴充能力，研揚科技BOXER-8250AI更是款體積小巧、功能強大的AI邊緣運算系統。不管是多複雜的演算法，BOXER-8250AI都游刃有餘。這次透過CRN專業IT媒體的加持，讓BOXER-8250AI的高性價比與應用的寬廣度，更被世界大眾所看見!」薛紹周補充說道。