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至上去年EPS估創新高 首度達4元以上

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商至上（8112）去年業績達歷史次高，法人估計，該公司去年第4季每股純益可能站上單季高峰，帶動去年整體獲利有望達歷史新高水準，每股純益表現首度超過4元。

至上去年第4季業績達單季歷史次高、歷年同期新高水準，促使去年全年合併營收來到1,375.09億元，年增22.1％，為歷史次高水準。該公司去年前三季每股純益為2.85元。

法人認為，至上去年第4季業績由多項動能催動，包括去年第4季中國手機品牌廠積極爭取華為遭美方箝制所空出的市占，對行動記憶體強力拉貨，以及DRAM價格看漲、驅動IC業務暢旺等因素。

至上去年第3季每股純益為1.2元，累計前三季每股純益為2.85元。法人評估，該公司去年第4季獲利應可優於第3季，帶動去年全年每股純益達4元以上。

半導體 國手

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