至上去年EPS估創新高 首度達4元以上

5G大浪來襲，台灣網通設備大廠中磊電子練兵多年站上浪頭，在小基地台市佔率衝上全球前三大。在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，中磊總經理王煒分享疫情下加速5G典範轉移，也對政府提出建言，如何讓台灣通訊產業在5G新遊戲規則下，找到新機會。

2021-01-20 08:59