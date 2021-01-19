Speedtest最新測速出爐 中華電拿網速最快等三大獎

中華電信（2412）行動網路品質再獲國際肯定！國際測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest發布對台灣行動網速最新調查，中華電信在2020年下半年是「台灣行動網速第一名」（Fastest Mobile Network）、「台灣行動網路涵蓋第一名」（Best Coverage Mobile Network），也是「iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」（Fastest Mobile Network for iPhone 12）。

Speedtest公布2020年下半年台灣電信業者整體行動網路調查報告，分析超過6百萬筆消費者實測數據，中華電信除了行動網速第一名外，手遊族群最在意的「下載速度」和「延遲度」，也是業界之冠。Speedtest網站分析超過5.6億次測量樣本，中華電信也是2020下半年台灣行動網路涵蓋第一名。

中華電信謝繼茂董事長強調，獲得國際業者評比肯定是榮幸，也展現中華電信對於行動網路品質第一的努力，致力提供客戶涵蓋最佳體驗。

另外，依據Speedtest分析40萬筆以上實測數據證明，中華電信拿下「iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」（Fastest Mobile Network for iPhone 12）。去(2020)年底中華電信全台5G基地台已超過4,500座，提供iPhone 12新機最快行動網速。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電信擁有最多果粉，今年 5G基地台將再加量、加速建設，預計年底前可超過1萬座，針對全台都會區、重要商圈、科學工業園區，超過150所大專院校、120處百貨室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等地之行動通信建設，預估5G人口涵蓋率將超過七成。