快訊

部桃染疫風波擴大！院長沈寂多天訴心聲：醫護沒有選擇戰場的權利

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

華碩攻精準醫療 AI技術導入全台15家醫學中心、醫院

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

華碩（2353）去年AI研發中心（AICS）與中山醫學大學附設醫院攜手，運用ICD-10智能編碼技術，打造「基於SDM（Shared Decision Making）以患者為中心的創新電子病歷」與「創新的教學電子病歷」兩大應用項目，奪下國家新創獎。雙方今日再簽署策略夥伴合作意向書，率先開發「跨院流程共享」機制，未來各參與醫療院所可透過去識別化的AI大數據進行交叉比對，取代資料庫共享，保障患者隱私與個資安全，發揮更大綜效，提升資料量與準確性，裨益公衛、教學、研究等領域發展躍進。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，「ICD-10編碼AI推薦引擎」及「AI醫療大數據搜尋系統」已於全台十五家醫學中心、區域醫院推廣應用；AI技術不斷擴增醫療大數據，將加速拓展海內、外院所，持續強化用藥安全系統、開發癌症治療輔助系統、結合基因資訊，實現精準醫療。 

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲表示，導入AI技術，建構以數據為核心的電子病歷，能進一步落實健康照護（Evidence-based ；Healthcare），精進醫病共享決策（SDM），提升民眾對健康照護的認識、增進醫療品質、減少不必要之浪費，優質的臨床醫療數據再經AI活化，還可提升教學與研究品質，形成正向循環。

中山附醫醫療資訊部副院長曾志仁，過去擔任衛生署全國電子病歷委員會主席時，曾為台灣建立電子病歷標準格式，奠定病歷資料庫與大數據基礎，如今更與華碩寫下AI電子病歷全新標竿—無須人工輸入、病歷100%自動轉換為結構化編碼、分類疾病，達成全院病歷資料庫結構化，且完全符合實際照護紀錄流程。曾副院長指出，「AI醫療大數據搜尋系統」是奠定電子病歷價值重要基石，目前中山附醫已具體應用於三大層面，包含實證醫學教學、預防醫學實踐與醫療品質管理。

電子病歷 大數據 華碩

延伸閱讀

華碩、中山附醫推「跨院流程共享」機制 保障患者隱私

看見台灣醫療實力！中山附醫攜手華碩打造AI醫療大平台

鋼彈迷快看！華碩聯名新品RTX 3080鋼彈顯示卡全球首發

精準醫療合作聯盟啟航 致力癌症基因變異檢測

相關新聞

台最有價值AI晶片新創耐能智慧 今年業績看好翻揚七倍

台灣最有價值的人工智慧（AI）晶片新創公司耐能智慧創辦人兼執行長劉峻誠接受日經新聞訪問時表示，耐能在美國制裁中國大陸對手...

台積電資本支出暴增逾45% 2021能超越張忠謀盛世？

台積電2021年第一場法說會就震撼全球，總裁魏哲家宣布，今年資本支出為250億美元至280億美元，較去年大增45%到62%以上，也遠高於外資原先預期的210億美元左右。

Mini LED需求量爆增 LED晶片結構性缺貨調漲5~10%

TrendForce旗下光電研究處表示，2021年蘋果、三星等品牌大廠計畫推出全面搭載Mini LED背光顯示的筆電、平...

半導體市況熱 長華電1月底前暫停蝕刻產品接單

半導體產業需求強勁，封裝廠接單滿載，近再傳出半導體封裝材料供應商長華電材（8070）上周也對客戶發出暫時停止接單的通知，...

嘉屏設科學園區 人力銀行：有助中南部薪資上揚

蘇揆拍板將在嘉義及屏東設置科學園區，人力銀行紛紛看好產業發展若能南北平衡，將有助帶動嘉屏地區的就業轉型，拉動中、南部薪資...

接班將近1,000天！台積電劉魏共治 如何讓護國神山大發威？

晶圓代工龍頭台積電（2330）被稱為「護國神山」，先進製程不但是賺錢金雞母，也是競爭力所在。台積電日前在法說會中，釋出今年驚人的高額資本支出訊息，預計八成會投注在先進製程。外界認為，維持在先進製程領域的領先地位，是該公司保持亮眼表現的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。