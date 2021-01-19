華碩攻精準醫療 AI技術導入全台15家醫學中心、醫院

華碩（2353）去年AI研發中心（AICS）與中山醫學大學附設醫院攜手，運用ICD-10智能編碼技術，打造「基於SDM（Shared Decision Making）以患者為中心的創新電子病歷」與「創新的教學電子病歷」兩大應用項目，奪下國家新創獎。雙方今日再簽署策略夥伴合作意向書，率先開發「跨院流程共享」機制，未來各參與醫療院所可透過去識別化的AI大數據進行交叉比對，取代資料庫共享，保障患者隱私與個資安全，發揮更大綜效，提升資料量與準確性，裨益公衛、教學、研究等領域發展躍進。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，「ICD-10編碼AI推薦引擎」及「AI醫療大數據搜尋系統」已於全台十五家醫學中心、區域醫院推廣應用；AI技術不斷擴增醫療大數據，將加速拓展海內、外院所，持續強化用藥安全系統、開發癌症治療輔助系統、結合基因資訊，實現精準醫療。

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲表示，導入AI技術，建構以數據為核心的電子病歷，能進一步落實健康照護（Evidence-based ；Healthcare），精進醫病共享決策（SDM），提升民眾對健康照護的認識、增進醫療品質、減少不必要之浪費，優質的臨床醫療數據再經AI活化，還可提升教學與研究品質，形成正向循環。

中山附醫醫療資訊部副院長曾志仁，過去擔任衛生署全國電子病歷委員會主席時，曾為台灣建立電子病歷標準格式，奠定病歷資料庫與大數據基礎，如今更與華碩寫下AI電子病歷全新標竿—無須人工輸入、病歷100%自動轉換為結構化編碼、分類疾病，達成全院病歷資料庫結構化，且完全符合實際照護紀錄流程。曾副院長指出，「AI醫療大數據搜尋系統」是奠定電子病歷價值重要基石，目前中山附醫已具體應用於三大層面，包含實證醫學教學、預防醫學實踐與醫療品質管理。