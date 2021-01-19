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精測獲美系外資看好 預期營運有望續寫新猷

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

半導體測試介面廠精測（6510）獲美系外資看好，今年產業對於先進晶圓測試需求將有倍數的成長，預期精測營運有望續寫新猷，除維持「加碼」評等，並將目標價自700元一舉調升1,320元．帶動買盤敲進，今（19）日盤中重返「千金」至1,005元。

精測去年晶圓測試探針卡（Probe Card）營收達11億元、年增達1.65倍，對全年營收貢獻達27%，成為帶動營收創高主動能；展望今年，精測看好先進晶圓測試在5G及AI帶動下將倍數成長，將推出各系列探針卡因應，為今年營運挹注新動能。

外資認為，在安卓（Android）手機系統單晶片主要客戶平均價格強勁成長，同時取得更多美國主要OEM專案，使精測去年第4季營收仍維持年成長，預期首季亦可延續此態勢，再加上精測的探針及基座獲得主要客戶青睞，以及多晶片封裝及晶片製程微縮，對探針卡的密度及複雜度、測試時間要求均增加，應用於高速運算（HPC）的多晶片測試解決方案需求，對精測營收貢獻在未來一年可望提升至雙位數百分比。

受營運展望佳的利多因素激勵下，精測近日股價上攻力道轉強，今（19）日持平開出後雖一度下跌1.88％，隨後在買盤敲進下上攻，盤中最高站上1,005元、突破千元關卡，來到去年2月中以來近11月高點，終場收在974元，漲15元、漲幅1.56%，有力拚重返「千金」的態勢。

精測 營收 晶片

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