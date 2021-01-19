義隆去年業績創新高 今年續旺
觸控IC大廠義隆（2458）去年(2020)業績創歷史新高，法人估計，其去年應可賺進超過一個股本，而今年的營收與獲利表現都有機會持續刷新紀錄。
義隆去年合併營收為150.9億元，創歷史新高，年增59.1％。去年前三季每股純益為7.04元。
去年義隆受惠於新冠肺炎疫情帶來的NB應用熱潮，市場預期，今年NB市場規模仍有機會成長高個位數百分比到二成，因此該公司有機會持續受益。
據了解，即使經歷去年頗高程度的市場成長，義隆的NB客戶今年依然備貨積極，使得該公司也必須持續積極準備貨源，以滿足客戶需求。
除了持續備貨，義隆也強化產品的競爭力，提供更為加值的功能，才能推動產品的平均銷售單價（ASP）增長。
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