快訊

部桃染疫風波擴大！院長沈寂多天訴心聲：醫護沒有選擇戰場的權利

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

義隆去年業績創新高 今年續旺

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

觸控IC大廠義隆（2458）去年(2020)業績創歷史新高，法人估計，其去年應可賺進超過一個股本，而今年的營收與獲利表現都有機會持續刷新紀錄。

義隆去年合併營收為150.9億元，創歷史新高，年增59.1％。去年前三季每股純益為7.04元。

去年義隆受惠於新冠肺炎疫情帶來的NB應用熱潮，市場預期，今年NB市場規模仍有機會成長高個位數百分比到二成，因此該公司有機會持續受益。

據了解，即使經歷去年頗高程度的市場成長，義隆的NB客戶今年依然備貨積極，使得該公司也必須持續積極準備貨源，以滿足客戶需求。

除了持續備貨，義隆也強化產品的競爭力，提供更為加值的功能，才能推動產品的平均銷售單價（ASP）增長。

義隆 NB 營收

延伸閱讀

瑞昱看好今年營運 盤中股價創新高

聯電目標價 法人喊63元

聯電跳電 下游搶貨更激烈

全民權證／義隆 挑價內外15%

相關新聞

台最有價值AI晶片新創耐能智慧 今年業績看好翻揚七倍

台灣最有價值的人工智慧（AI）晶片新創公司耐能智慧創辦人兼執行長劉峻誠接受日經新聞訪問時表示，耐能在美國制裁中國大陸對手...

台積電資本支出暴增逾45% 2021能超越張忠謀盛世？

台積電2021年第一場法說會就震撼全球，總裁魏哲家宣布，今年資本支出為250億美元至280億美元，較去年大增45%到62%以上，也遠高於外資原先預期的210億美元左右。

Mini LED需求量爆增 LED晶片結構性缺貨調漲5~10%

TrendForce旗下光電研究處表示，2021年蘋果、三星等品牌大廠計畫推出全面搭載Mini LED背光顯示的筆電、平...

半導體市況熱 長華電1月底前暫停蝕刻產品接單

半導體產業需求強勁，封裝廠接單滿載，近再傳出半導體封裝材料供應商長華電材（8070）上周也對客戶發出暫時停止接單的通知，...

嘉屏設科學園區 人力銀行：有助中南部薪資上揚

蘇揆拍板將在嘉義及屏東設置科學園區，人力銀行紛紛看好產業發展若能南北平衡，將有助帶動嘉屏地區的就業轉型，拉動中、南部薪資...

接班將近1,000天！台積電劉魏共治 如何讓護國神山大發威？

晶圓代工龍頭台積電（2330）被稱為「護國神山」，先進製程不但是賺錢金雞母，也是競爭力所在。台積電日前在法說會中，釋出今年驚人的高額資本支出訊息，預計八成會投注在先進製程。外界認為，維持在先進製程領域的領先地位，是該公司保持亮眼表現的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。