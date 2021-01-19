水資源回收封測之冠 桃園市長鄭文燦肯定日月光
台灣56年以來首次豐水期沒有颱風過境，導致全台水情吃緊，桃園市長鄭文燦今（19）日至日月光集團（3711）中壢廠參訪，對於該廠水資源系統可回收高達80%居全球封測業之冠予以高度肯定。
此外，對於日月光創造桃園市超過11,000人的就業機會，並連續四年調薪3~5%，連續7年加發基層員工1萬元年節紅包，更予以讚揚，期勉日月光持續善盡社會責任，成為企業表率。日月光中壢廠總經理陳天賜率一級主管接待，對於市長親自聽取企業的需求，成為在地企業最有力的後盾，表達感謝之意。
鄭文燦表示，去年罕見未有颱風侵台，降雨量創歷史新低，石門水庫蓄水量也低於50%，全台面臨嚴重缺水問題，但日月光中壢廠歷年來重視水資源回收，投入大量資金與人力強化系統，將園區總水量80%均予以回收了，甚至可將一滴水回收近3次，成為全球封測業之冠，可說是桃園之光。
日月光中壢廠陳天賜總經理表示，桃園市有優良的投資環境、充沛的人力資源，因此近年來中壢廠不但在水資源回收系統共投資了超過2.8億元，也提供員工優渥的薪資福利、友善的職場環境，預計未來持續擴廠再創造3,000個就業機會。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言