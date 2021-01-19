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水資源回收封測之冠 桃園市長鄭文燦肯定日月光

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣56年以來首次豐水期沒有颱風過境，導致全台水情吃緊，桃園市長鄭文燦今（19）日至日月光集團（3711）中壢廠參訪，對於該廠水資源系統可回收高達80%居全球封測業之冠予以高度肯定。

此外，對於日月光創造桃園市超過11,000人的就業機會，並連續四年調薪3~5%，連續7年加發基層員工1萬元年節紅包，更予以讚揚，期勉日月光持續善盡社會責任，成為企業表率。日月光中壢廠總經理陳天賜率一級主管接待，對於市長親自聽取企業的需求，成為在地企業最有力的後盾，表達感謝之意。

鄭文燦表示，去年罕見未有颱風侵台，降雨量創歷史新低，石門水庫蓄水量也低於50%，全台面臨嚴重缺水問題，但日月光中壢廠歷年來重視水資源回收，投入大量資金與人力強化系統，將園區總水量80%均予以回收了，甚至可將一滴水回收近3次，成為全球封測業之冠，可說是桃園之光。

日月光中壢廠陳天賜總經理表示，桃園市有優良的投資環境、充沛的人力資源，因此近年來中壢廠不但在水資源回收系統共投資了超過2.8億元，也提供員工優渥的薪資福利、友善的職場環境，預計未來持續擴廠再創造3,000個就業機會。

日月光 水資源 石門水庫

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