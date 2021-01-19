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半導體市況熱 長華電1月底前暫停蝕刻產品接單

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

半導體產業需求強勁，封裝廠接單滿載，近再傳出半導體封裝材料供應商長華電材（8070）上周也對客戶發出暫時停止接單的通知，主要原因是由於近期蝕刻產品的強勁需求，而該公司蝕刻相關產品的接單交期已達半年以上，因此，預計到1月底為止，暫停蝕刻產品的接單。

半導體市況火熱，而由於長華電的蝕刻製程的產品的生產時間約6到8周，以目前在手的訂單交期已經排到6月底，但公司方面指出，到目前為止，訂單仍持續湧入，該公司表示，在考量能夠有秩序的規劃產能，並如期完成客戶先前訂單的情況下，公司決定即刻起，暫停蝕刻產品的接單到1月31日止，但已接單產品都將如期出貨。

此外，去年底時，該公司已調漲產品價格約10%，該公司目前也預期，2月初將開放接第3季的訂單，屆時不排除將進一步調漲第3季的產品價格。

半導體

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