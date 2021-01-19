嘉屏設科學園區 人力銀行：有助中南部薪資上揚

蘇揆拍板將在嘉義及屏東設置科學園區，人力銀行紛紛看好產業發展若能南北平衡，將有助帶動嘉屏地區的就業轉型，拉動中、南部薪資上揚，並形成西部科技就業廊道。

對於行政院重啟評估設置嘉義及屏東科學園區，104人力銀行整合招募處資深副總經理鍾文雄指出，現有三大科學園區，尤其竹科發展已超過40年，北北基的工作生活圈已擴展至北桃竹地區，隨竹科產業發展成熟，週邊腹地相對有限，科學園區向中南部擴廠已成必然，尤其最近五年，中科南科及其週邊地區徵才強彈約20%。

鍾文雄觀察，科學園區設置初期，人才需求將集中於營建土木及水電工程，需等廠商進駐，產線開動之後，預估至少3~5年之後，才有顯著而大量的職缺。

不過，鍾文雄也說，北部生活消費支出雖然高於中、南部，但北部工作機會仍多，薪資也較高，中、南部人才長年北漂，在地人才短缺與老化的議題，也將影響企業是否落腳嘉義及屏東科學園區。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，科學園區能夠帶來充沛產業資源、刺激地方商業活動，對於繁榮地方發展極具指標意義，並有著舉足輕重的影響。且嘉義縣幅員遼闊，具有土地與便利交通優勢，樂見嘉義科學園區與南科園區串聯，形成西部科技就業廊道。

此外，何啟聖亦表示，根據1111人力銀行調查，四大科學園區與全國均薪比較，內科、竹科、中科、南科的平均薪資明顯高於全國平均薪資7%-20%不等，顯見科學園區的設置有助提升薪資所得，而行政院拍板的嘉義和屏東科學園區，盼能帶來當地大量就業機會，有助於人口回流返鄉工作，擴充科技業能量的同時，也適合發展醫療生技及無人載具的科技據點，為城市帶來嶄新的面貌。

yes123求職網發言人楊宗斌亦認為，嘉義及屏東科學園區的設置，將有助平衡南北就業機會與薪資水準，並藉此帶動北漂勞工返鄉，加上後疫情時代，科技業供應鏈重整，吸引本土企業回台與外商進駐，搭配科學園區的佈局，除了解決缺地問題外，對職缺的釋出也有連鎖效應。