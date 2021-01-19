學者看嘉屏設科學園區 有助傳產轉型升級
蘇揆拍板將在嘉義及屏東設置科學園區，關於未來園區內的產業布局也備受關注？台經院研究員劉佩真建議，「5+2」到「六大核心戰略產業」都可納入屏東和嘉義科學園區的重點發展產業。此外，本就在屏東或嘉義創業發展的傳統產業轉型升級，亦可布局科學園區。
劉佩真指出，新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區三大科學園區的發展，已趨於飽和，像是南部科學園區，便已是國內面板最大生產基地，台積電新聚落也已在南科誕生了，若能從現在的南部科學園區向北往嘉義，向南往屏東，將科學園區的產業群聚效應往外輻射擴散發展，是相當好的規劃。
而除了「5+2」和「六大核心戰略產業」外，劉佩真進一步指出，生物科技、國艦國造、風力發電等產業也適合在嘉義和屏東科學園區發展。且不只科技產業，劉佩真表示，若傳統產業本就在屏東或嘉義創業發展的話，像是機械業，便可轉型升級為智慧機械，像是這些傳統產業的智慧升級，或者車用電子、資料中心等，未來也都適合在新興的科學園區來發展。
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