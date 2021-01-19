快訊

「被分手」竟隨機虐殺性侵女老師 高雄狠男第5度判死

寒假書單有「素養」 在家輕鬆自學科技、藝術等9大類知識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資看好鴻海供貨Apple Car 電動車布局2022年看到成果

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
外資指出，蘋果汽車前景看好，法人認為鴻海將發揮重要作用角色。圖為鴻海集團創辦人郭台銘（左）、鴻海董事長劉揚偉（右）。記者曾原信攝影╱報系資料照
外資指出，蘋果汽車前景看好，法人認為鴻海將發揮重要作用角色。圖為鴻海集團創辦人郭台銘（左）、鴻海董事長劉揚偉（右）。記者曾原信攝影╱報系資料照

外資發布報告指出，鴻海（2317）已打入Apple Car供應鏈，正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。樂觀情境下，2022年將逐步看到鴻海搶攻電動車成果，且會一路加速發展到2023年。鴻海今（19）日早盤股價小漲約0.88%，盤中最高來到每股115.50元。

外資認為，鴻海和吉利的合作案，雙方不僅製造汽車組件，更提供全方位解決方案，建立電動車生態系。以鴻海長期代工經驗及吉利製造汽車研發等龐大資源，為彼此拉高戰力，並加速鴻海轉型。

外資指出，蘋果汽車前景看好，法人認為鴻海將發揮重要作用角色：市場一直在討論蘋果公司開發蘋果汽車的可能性，而我們相信相關前景正在上升。而無論是因為鴻海在機械和電子組件方面的專業積累，因為其與蘋果的長期關係，如果蘋果汽車成為現實，我們相信鴻海會成為底盤、零組件和次系統的關鍵夥伴。

鴻海 蘋果 外資

延伸閱讀

日系外資：鴻海已打入蘋果汽車供應鏈

鴻海投資76億 加碼越南設廠

鴻海斥資10億元 拚威州製造

鴻海新公司設廠製筆電平板 獲越南批准

相關新聞

日系外資：鴻海已打入蘋果汽車供應鏈

日系外資發布報告表示，鴻海已打入蘋果車供應鏈，正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。樂觀情境下，2022...

高通供貨受阻 聯發科5G晶片大搶單

全球手機晶片龍頭高通衝刺今年5G手機大爆發商機之際，傳出旗下今年首款5G旗艦晶片「驍龍888」獨家代工廠三星因5奈米產能...

嘉屏設科學園區 人力銀行：有助中南部薪資上揚

蘇揆拍板將在嘉義及屏東設置科學園區，人力銀行紛紛看好產業發展若能南北平衡，將有助帶動嘉屏地區的就業轉型，拉動中、南部薪資...

接班將近1,000天！台積電劉魏共治 如何讓護國神山大發威？

晶圓代工龍頭台積電（2330）被稱為「護國神山」，先進製程不但是賺錢金雞母，也是競爭力所在。台積電日前在法說會中，釋出今年驚人的高額資本支出訊息，預計八成會投注在先進製程。外界認為，維持在先進製程領域的領先地位，是該公司保持亮眼表現的關鍵。

外資看好鴻海供貨Apple Car 電動車布局2022年看到成果

有外資發布報告指出，鴻海（2317）已打入Apple Car供應鏈，正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎...

全球十大半導體廠 聯發科躍居第八名

研調機構顧能（Gartner）公布2020年全球前十大半導體廠（不含純晶圓代工廠）排名，前四大排名與2019年相同，由處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。