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日系外資：鴻海已打入蘋果汽車供應鏈

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
日系外資發布報告表示，鴻海已打入蘋果汽車供應鏈。美聯社
日系外資發布報告表示，鴻海已打入蘋果汽車供應鏈。美聯社

日系外資發布報告表示，鴻海已打入蘋果汽車供應鏈，正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。樂觀情境下，2022年將逐步看到鴻海搶攻電動車成果，且會一路加速發展到2023年。

外資指出，鴻海和吉利的合作案，雙方不僅製造汽車組件，更提供全方位解決方案，建立電動車生態系。以鴻海長期代工經驗及吉利製造汽車研發等龐大資源，為彼此拉高戰力，並加速鴻海轉型。

美系外資認為，蘋果汽車前景看好，我們預計，鴻海將發揮重要作用角色：市場一直在討論蘋果公司開發蘋果汽車的可能性，而我們相信相關前景正在上升。而 無論是因為鴻海在機械和電子組件方面的專業積累，因為其與蘋果的長期關係，如果蘋果汽車成為現實，我們相信鴻海會成為底盤，組件和次系統的關鍵夥伴。

鴻海 蘋果 外資

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