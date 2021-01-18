聯發科擠入全球半導體企業前十大 排名第八

市調機構顧能（Gartner）發布最新調查，國內晶片設計龍頭聯發科，去年營收突破百億美元達110.08億元，年增38.3%，在全球半導體企業營收年增率居冠，全球排名也一舉由前年的第13名躍升至第八；前四強的排名並未改變，英特爾持續坐穩龍頭寶座，

顧能統計，去年全球半導體營收4,498億美元，年增7.3%；前十大排名依序是英特爾、三星、SK海力士、美光、高通、博通、德儀、聯發科、鎧俠、輝達等；英特爾去年營收702.44億美元，年增3.7%，仍穩居全球半導體龍頭。

三星仍排名第二，去年半導體營收561.97億美元，年增7.7%； 排名第三的SK海力士去年營收252.71億美元，年增13.3%；排名第四為美光，去年營收220.98億美元，年增9.1%。

全球手機晶片龍頭高通排名向前推進一名至第五名，擠下博通，去年營收179.06億美元，年增31.8%；博通後退一名至第六名，去年營收156.95億美元，年增2.4%。

值得一提的是，去年營收首度突破百億美元的聯發科，放大技術能量，去年締造營收110.08億美元歷史新高，年增38.3%，全球市占也一口氣擠入前十強。全球排名排名一舉由2019年的第13名推升至第八名；第九名為鎧俠，去年營收102.08億美元，年增30.4%，排名由第14名升至第九名；輝達去年營收100.95億美元，年增37.7%，排名也由第16名前進到第十名。

聯發科是去年全球前十大半導體廠中唯一進榜的台灣廠商，公司今年仍展現全方位發展的雄 心，本周三（20日）將舉辦新產品發表會，預計將發表新一代以天璣1200為名的旗艦5G手 機晶片，將採用台積電6奈米製程，已進入量產出貨，最快可在農曆年前搭載客戶智慧手機上市。

據了解，聯發科5奈米製程手機晶片也取得中國大陸品牌OPPO、ViVO及榮耀的訂單，可在今年第4季量產出貨，搶攻明年5G智慧手機市場。