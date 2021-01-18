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鴻海攻電動車成焦點 20日受邀參加法人產業論壇

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

近期因電動車題材成為市場焦點的鴻海（2317）今（18）日宣佈，1月20日受邀參加元富證券與證交所聯合舉辦之【The Great Reset –New Industry Landscape after COVID-19 重啟後疫情時代的產業新型態論壇】。

鴻海公告，將於1月20日下午受邀參加加元富證券與證交所聯合舉辦之【The Great Reset –New Industry Landscape after COVID-19 重啟後疫情時代的產業新型態論壇】。

鴻海集團今年電動車業務「踩油門」，激勵1月以來股價持續上攻，14日一度攻上漲停板，創下2017年9月13日以來新高，市值一度衝破1.6兆元，成交量暴衝至31萬5,3185張，創下歷史天量。

鴻海在股價頻頻上攻後，近期漲多回檔修正，今日股價開低走低，終場收在114元，下跌1.5元、跌幅1.29%。

鴻海陸續宣布與各車廠的合作案，13日宣佈與浙江吉利控股集團的合作，雙方將成立合資公司，雙方各持股50%；鴻海集團已先後與飛雅特克萊斯勒、裕隆、拜騰簽約合作，另外，集團旗下機殼廠鴻準也開發鋁合金壓鑄技術，打進BMW供應鏈。

鴻海 疫情 電動車

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