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直播主林揚竣逢甲設實體店 從虛擬通路挑戰零售新革命

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
知名直播主林揚竣在台中逢甲商圈開了第一間潮牌店面。記者宋健生/攝影
知名直播主林揚竣在台中逢甲商圈開了第一間潮牌店面。記者宋健生/攝影

從虛擬通路挑戰實體店面要多大的膽子？最近在台中逢甲商圈開了一間潮牌店面的知名直播主林揚竣說，只需要實踐的勇氣，要做了才知道大家討論沸沸揚揚的「零售新革命」模式，實務運作的達成率能有多高。

「我想做台灣直播界從虛擬通路跨入實體通路的先鋒！」林揚竣為自己下了註腳。

網路直播創下不少新紀綠的林揚竣，歷經5年苦心經營，已經由當初的一人直播，成長到今日有50多名員工的大型直播平台。如今，林揚竣在嘗試多角化虛擬通路經營後，更「超前部署」，在人潮眾多的台中逢甲商圈開設實體店面。

林揚竣表示，阿里巴巴集團創辦人馬雲在2017年率先提出「零售新革命」的概念，並預言未來會是虛擬、實體通路互補與相互成長的時代，目前各網路平台都在朝這個方向嘗試。

然而林揚竣認為，新零售非全新概念，除了仍需遵從商業遊戲規則，堅持創業初衷的商品品質與售後服務，還要再加上運用數據、科技、雲端等科技變化，務實面對數位科技對消費習慣帶來的變化。

林揚竣日前在網路跟支持他的粉絲宣布，2021年他將有許多的變革，他願意嘗試不同的挑戰，而實體店面不只是「實驗模組」，也是將數位概念，接納新消費型態植入的重要步驟，他對未來充滿信心。

林揚竣在逢甲商圈開設的潮牌商店，除了維持直播平台的「自取點」功能，也就是消費者在網路直播訂購商品，可直接到該店領取，省下寄送費用外；該店不時會有與合作廠商提供的潮牌服飾或名牌精品進駐展示，利用數位銷售運算，隨時更換符合消費者需求的商品。

另該據點也將提供不同廠商專屬的直播場域，林揚竣說，台灣直播界競爭激烈，新人輩出，勢必要有進化與改變，個人直播工作室的努力有目共睹，頗具規模的直播平台也必須在技巧與規格上不斷精進，方能符合時代的需求。

林揚竣的逢甲商圈潮牌店，將嘗試不同面相的新挑戰，也規劃未來在店門口開設外景海鮮或美食試吃直播，讓來往逛商圈的民眾能第一線目擊和接觸直播現場。

潮牌店除直播平台的「自取點」功能，也提供其他潮牌服飾或名牌精品展示服務。記者宋健生/攝影
潮牌店除直播平台的「自取點」功能，也提供其他潮牌服飾或名牌精品展示服務。記者宋健生/攝影

阿里巴巴集團 網路直播 馬雲

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