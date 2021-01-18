宏碁筆電烏克蘭銷售 拿下雙料冠軍

宏碁（2353）今（18）日表示，據最新市調資料顯示，11月份烏克蘭電競及輕薄筆電表現亮眼，紛紛超越對手拿下市場領導者地位。宏碁在烏克蘭電競筆電自2020年6月份起，以超越業界的年增率快速成長，11月份以33%市佔率成為市場冠軍；此外，輕薄筆電市佔率亦連續5個月穩健成長，11月份以27.1%蟬聯龍頭之位。

宏碁烏克蘭電腦市場在東歐地區成長卓越，11月份以20.9%市佔率創下10年來新高，成為當地領先電腦品牌之一；其中，旗下電競及輕薄筆電稱霸市場的關鍵因素，除了配合電影活動、網紅操作、實體行銷及媒體宣傳外，以在地化動畫傳遞宏碁產品優勢，包含電競產品獨家的散熱技術，符合消費者期待的抗菌功能以及輕薄筆電的時尚外型和便攜設計，創新的產品研發及新穎的設計，打造全新討論聲量，深受當地消費者喜愛，逐步拿下市場冠軍。