快訊

不小心公開「某醫院」真名！陳時中：部立桃園醫院

微軟等13家國內外5G AIoT廠商 進駐高雄

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導

微軟等13家國內外5G AIoT垂直應用領域廠商進駐高雄，並將在前期投入3億元建創新園區資通訊設施基礎建置，打造7項5G垂直應用實證場域，預估創造500個高階就業機會。

高雄市長陳其邁指出，不論是5G AIoT及各項新創服務人才，市府將提供最舒服、包容、輕鬆、方便、有效率的優質服務。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信是亞洲新灣區「高雄5G AIoT國際大聯盟」的創始成員之一，當初就承諾說要為創新園區建設資通訊的基礎網路，包括無線、光纖網路等，也會建設企業5G專網和雲端機房，此外還會建設驗證測試5G各項創新應用的實證場域。

謝繼茂指出，除了硬體外，中華電信也會投入人力做創新研發，目前已經成立種子團隊，3年內將達到500個員工。他表示，園區初期將打造智慧製造、AR及VR應用、無人機巡檢及物流運送、智慧交通、健康管理與照護、智慧路燈及環境偵測等7大項5G垂直應用實證場域，促成高雄產業轉型，把台灣的解決方案輸出到國外。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄亞洲新灣區是中央未來幾年推動5G AIoT重要的場域，本次的合作廠商包括國際大廠台灣微軟、AECOM，以及國內的中華系整、佐臻、品臻、愛實境、中光電、達明、美商寶蘊凌科、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、緯謙科技等13家優質廠商。市府也積極為場域主、相關業者串起合作平台，相信在中華電信及微軟等指標性廠商帶頭宣布進駐後，將加速亞灣5G AIoT生態系成型，藉由大帶小組成5G國家隊，讓台灣的5G AIoT產業接軌國際、輸出至世界各地。

5G 中華電信 微軟

延伸閱讀

台灣大：在高雄亞洲新灣區5G訊號覆蓋率達92%

英業達揪微軟 衝5G專網

高雄血液庫存急缺 海巡在駁二連2天號召捐血

中職／蔡其昌19日接任會長 賴清德率領超大觀禮團

相關新聞

傳三星5奈米產能不足可能砍單 牽動5G手機晶片市場變化

根據外電報導，三星5奈米製程供應吃緊，可能刪減自家5G晶片與客戶高通訂單的供應量。分析師認為，相關消息並不令人意外，因為...

鴻海新公司設廠製筆電平板 獲越南批准

越南政府表示，越南今天批准台灣鴻海科技集團新設公司FukangTechnology斥資2.7億美元（約新台幣76.3億元...

外資上週賣超54億 調節長榮10.24萬張最多

台灣證券交易所今天指出，上週外資在集中市場賣超新台幣54.57億元，其中賣超長榮達10.24萬張最多，買超鴻海12.4萬...

蘋果傳減iPhone訂單 鴻海首季業績仍看佳

法人指出蘋果（Apple）開始減少iPhone訂單，今年上半年傾向製造ASP價格較低的iPhone產品，不過市場仍看好鴻...

聯發科躋身去年全球半導體第八強 排名躍升5名

根據研調機構Gartner統計，去年全球半導體廠排名出現洗牌，聯發科（2454）一舉由2019年的第13名躍升至第八名，...

中華電信5G AIoT大聯盟 進駐高雄亞灣區

高雄「5G AIoT國際大聯盟」去年底成軍，今宣布中華電信等業者正式進駐高雄亞灣區。中華電信預計在高雄5G AIoT創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。