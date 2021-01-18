「遠傳心生活」打造一站式行動生活圈 吃喝玩樂手機全包

遠傳（4904）今（18）日宣布推出創新升級的電信用戶服務「遠傳心生活」，為遠傳用戶打造行動生活圈，攜手包括20家跨領域的領導品牌，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神推出全新「遠傳心生活」App，打造一站式行動生活圈。

例如，「遠傳心生活」看見國人對咖啡日增的喜愛，推出「跨超商咖啡寄杯」服務，同時攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富三大超商，等於為遠傳用戶在全台提供逾一萬家領取咖啡的店點，為全台「咖啡寄杯」服務的規模寫下新頁，也為數位平台的應用立下高標。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳積極推動數位轉型，去年10月推出「遠傳搶付」服務，是數位轉型的重要一步，緊接著在今日創新推出「遠傳心生活」，廣邀跨界夥伴共同打造一站式數位服務，透過人手一支的手機打造用戶的行動生活圈，在優化的使用者介面與客戶福利全面升級的基礎上，提供用戶獨享的優惠。