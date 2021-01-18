聯發科躋身去年全球半導體第八強 排名躍升5名

根據研調機構Gartner統計，去年全球半導體廠排名出現洗牌，聯發科（2454）一舉由2019年的第13名躍升至第八名，全年營收110.08億美元，年增38.3%，年增幅度居冠；英特爾持續坐穩龍頭寶座，前四強的排名並未改變。

Gartner統計，去年全球半導體營收4,498億美元，年增7.3%；前十大排名依序是英特爾、三星、SK海力士、美光、高通、博通、德儀、聯發科、鎧俠、輝達等；英特爾去年營收702.44億美元，年增3.7%，穩居全球半導體龍頭。

第二名為三星，去年半導體營收561.97億美元，年增7.7%； SK海力士（Hynix）去年營收252.71億美元，年增13.3%，為第三大半導體廠；第四名為美光，去年營收220.98億美元，年增9.1%。

去年半導體前四大排名排名未變，高通則是前進一名至第五名，擠下博通，去年營收179.06億美元，年增31.8%；博通後退一名至第六名，去年營收156.95億美元，年增2.4%。

聯發科去年營收110.08億美元，年增38.3%，排名一舉由2019年的第13名躍升5名至第八名；第九名為鎧俠，去年營收102.08億美元，年增30.4%，排名由第14名升至第九名；輝達去年營收100.95億美元，年增37.7%，排名由第16名前進到第十名。

聯發科是去年全球前十大半導體廠中唯一進榜的台灣廠商，營收年增率居冠；聯發科預計1月20日舉辦產品發表會，預計將發表首款旗艦5G晶片，將採用台積電（2330）6奈米製程，已進入量產出貨，最快可在第1季中下旬搭載客戶智慧手機推出。

聯發科不評論市場傳言，但除了新品之外，根據供應鏈傳出的消息，聯發科5奈米製程手機晶片也已取得中國大陸品牌OPPO、Vivo及榮耀的訂單，預計今年第4季起量產出貨，搶攻2022年5G智慧手機市場。

法人看好聯發科有望成為下一檔千金股，外資也將目標價喊上千元，上看1,330元，今（18）日以850元平盤開出，一度拉升至851元，盤中翻黑一度下滑至817元，盤中跌幅2.35%。