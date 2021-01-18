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鼎元看好感測後市需求 新產能今年上半年可望開出

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

近年來市場將LED產業聚焦在Mini LED產品，但鼎元（2426）等部分LED廠則是將營運轉型重心轉向感測領域，去年鼎元營運雖然受到全球疫情影響，但去年下半年已緩步回升，該公司預期，先前擴建的竹南廠，也有機會在今年第2季正式投產，為今年營運加分。

在營運面上，過去二年鼎元積極布局LED感測相關市場，在接單一度暢旺下，該公司決定擴建竹南廠，不過，原本在進行的擴廠，因為去年上半年全球新冠肺炎疫情爆發後，擴建工程及下游接單均受到影響。

該公司表示，產業整體及該公司的營運自去年下半年就開始緩步恢復中，不過，竹南新廠的擴建步調已受到影響，市場需求也尚未完全恢復，因此，預期新廠擴產最快要到今年上半年才會全部完成，真正對營運有明顯效益，可能會到今年下半年。

至於業績表現上，鼎元去年累計前三季歸屬母公司淨利達2.62億元、每股稅後純益0.87元，而第4季營運小幅回升，且由於轉投資的LED設備廠惠特，在去年第4季股價走高，市場初估還有轉投資股票評價利益數千萬元可認列，因此，推估鼎元去年全年獲利可望優於2019年表現。

LED 疫情

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