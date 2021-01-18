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《天堂2M》事前預約7日破120萬人 創台灣手遊史新紀錄

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

即將上市的經典IP手遊《天堂2M》，近日公開台灣市場事前預約成績，7日內預約人數突破120萬人，創下台灣手遊史新紀錄。不過對國內業者而言卻有兩樣情，橘子（6180）旗下主力產品《天堂M》可能面臨挑戰，接下《天堂2M》部分行銷操作的智冠（5478）則將大為受惠。

韓國遊戲大廠NCSOFT推出的手遊《天堂2M》，2019年11月在南韓上市，當時事前預約達到700萬人，創下南韓手遊市場紀錄；今年將在台灣上市，同樣刮起炫風，寫下台灣手遊市場新紀錄。

《天堂2M》由NCSOFT全資台灣子公司NC Taiwan取得台灣市場代理權，而非由代理《天堂M》的橘子營運。NC Taiwan原是由NCSOFT與橘子在2003年合資成立，2007年NCSOFT從橘子手中買回部分股份，去年橘子又陸續出清持股，讓NC Taiwan成為NCsoft全資子公司。

由橘子代理的《天堂M》，自2017年底以來營運持續高檔，已連續三年拿下台灣手遊營收排行榜龍頭，是橘子近年的營運主力之一；如今《天堂2M》強勢叩關，是否會影響《天堂M》營收，令市場相當關注。

不過業界人士指出，2003年線上遊戲《天堂2》就是由當時剛成立的NC Taiwan代理營運，橘子未取得《天堂2M》代理權已在業界預料之中。此外，儘管《天堂2M》在南韓剛上市時頗有挑戰《天堂M》霸主的意味，上市4天業績就超越《天堂M》，攻占營收排行榜龍頭；但長期觀察下來，其實《天堂2M》並未明顯影響《天堂M》在南韓市場的營運表現。

根據NCSOFT去年第3季財報，《天堂M》仍是公司營收主力、占單季營收約40%，《天堂2M》則約占25%。法人表示，從南韓市場經驗來看，橘子《天堂M》受到《天堂2M》影響有限，但仍需持續觀察市場反應。

相較於橘子可能會面臨挑戰，智冠則是接下《天堂2M》部分行銷操作業務，由於手遊大作行銷費用都能上看億元，相關業務可望成為智冠本季重要的營運動能之一。

手遊 營收 南韓

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