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郭董太太周末「偽出國」 原來是和這些人去

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘太太曾馨瑩，週末參與永齡鴻海台灣希望小學小朋友們的航空體驗營。照片來源/郭台銘臉書。
鴻海集團創辦人郭台銘太太曾馨瑩，週末參與永齡鴻海台灣希望小學小朋友們的航空體驗營。照片來源/郭台銘臉書。

鴻海集團（2317）創辦人郭台銘今（18）日在臉書發文表示，太太曾馨瑩週末偷偷辦了一場偽出國活動，郭台銘暖心的分享心情，曾馨瑩說，這一天桃園國際機場是她人生中經歷最安靜卻又最溫暖的機場時光，她參與和永齡鴻海台灣希望小學小朋友們的航空體驗營，過程笑鬧聲不斷。

以下為郭台銘臉書全文：

馨瑩在周末悄悄的有一趟偽出國，事先我都不知道，回來後，她和我說，這一天的桃園中正機場是她人生中經歷最安靜卻又最溫暖的機場時光，雖然幾乎所有的飛機都停擺，但她參與和永齡鴻海台灣希望小學小朋友們的航空體驗營，卻是笑鬧聲不斷。

孩子們吱吱喳喳的有好多的疑問，航空公司服務人員認真解說，也安排從入關讓孩子自己印登機證，到機艙中體驗，到機坪去看各種飛機的秘密，馨瑩說沒想到今年的第一趟機場行程所帶來的心中滿足遠勝過此生去過的任何風景名勝。

「體驗學習」常是讓孩子在成長中能找到學習動機的好方法，永齡與鴻海投入已長達十多年的「台灣希望小學計劃」，除了協助孩童克服生活及課業難關，近年來更著重於協助孩子找到學習的熱情與動機，出國搭飛機可能對很多孩子而言不算什麼稀奇的事，但對希望小學的孩子而言，航空體驗中的各種內容都非常有趣，了解飛機的構造與在航空產業中的各種職業角色，都能讓身處較為弱勢環境的孩子對探索世界多一份渴望，多一份興趣，因為疫情的關係，使得平時忙碌的機場成為孩子另一個學習場，不管是在機艙內或是在機坪上，這個體驗過程為孩子心中種下顆小小的種子。

「孩子們，世界這麼大，要相信自己無所受限，未來都是由自己創造的。」

鴻海集團創辦人郭台銘太太曾馨瑩，週末參與永齡鴻海台灣希望小學小朋友們的航空體驗營。照片來源/郭台銘臉書。
鴻海集團創辦人郭台銘太太曾馨瑩，週末參與永齡鴻海台灣希望小學小朋友們的航空體驗營。照片來源/郭台銘臉書。

機場 鴻海 曾馨瑩

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