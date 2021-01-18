快訊

抽檢逾百件！彩色口罩含致癌色料檢測結果出爐

太陽花攻占政院案 最高法院承認人民有抵抗權發回更審

鴻海斯洛伐克廠員工好幸福 全勤抽SONY大電視

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。 報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。 報系資料照

鴻海（2317）在2010年時買下索尼（SONY）斯洛伐克液晶電視組裝廠，旗下富士康位在斯洛伐克工廠近年營運持續繳出佳績，當中跨國的管理更是一門學問。媒體報導，富士康斯洛伐克廠為了讓員工主動全勤，祭出只要全勤、沒有請病假的員工，不僅有全勤獎金，每個月也有機會抽到索尼50寸大電視。甚至辦公室中也放PS 5遊戲機，讓員工全天候無時無刻想休息就可以去打電動，相當好命。

據節目「消失的國界」報導，富士康斯洛伐克廠耶誕節訂單滿滿，甚至做到智慧工廠的目標，「一台機器要取代一個人力」，富士康斯洛伐克廠長Peter也表示，舉例來說，如果輪兩班、如果有兩台機器手臂，等於兩個人輪兩班，機器可以取代四個人。

由於歐洲人勞權至上，甚至員工可以每年可以休到60天病假，因此為了讓員工主動想上班，員工人數有2000人的富士康，祭出只要全勤、沒有請病假的員工，不僅有全勤獎金，每個月也有機會抽到索尼50寸大電視，員工也因此漸漸不想請假了。

除了富士康，另外台達電（2308）、友達（2409）也有投資斯洛伐克，該國可以說是歐洲中心，在此生產製造的產品可以運往全歐洲，台灣也成為當地第二大亞洲投資國。

富士康 斯洛伐克

延伸閱讀

樂金、Sony 搶電動車商機

Sony PS 5重視美國等海外地區 日本玩家不開心

鴻海股價狂奔 爆出新天量

安卓機外觀超越iPhone？ 網友點名5款美型機首推一品牌

相關新聞

催生新千金 外資升世芯目標價至980元

世芯-KY（3661）成外資力挺的潛力「新千金」！在摩根士丹利日前對世芯喊出基本、樂觀情境目標價挑戰880元、1,100...

鴻海斯洛伐克廠員工好幸福 全勤抽SONY大電視

鴻海（2317）在2010年時買下索尼（SONY）斯洛伐克液晶電視組裝廠，旗下富士康位在斯洛伐克工廠近年營運持續繳出佳績...

疫情與貿易戰淬鍊下 台灣成為世界最重要地方

抗疫週年專題1 2020年12月30日，台灣出現武...

鋼彈迷快看！華碩聯名新品RTX 3080鋼彈顯示卡全球首發

華碩（2357）鋼彈聯名特展於ROG三創體驗店驚喜登場，將一路展到6月底，華碩表示，玩家引頸期盼的ROG Strix R...

TV面板喊漲四成 雙虎利多

全球前五大電視品牌三星、LG、索尼、海信、TCL為確保料源無虞，近期擴大面板下單量，比原估大增二至三成，並且不惜加價搶料...

太陽能產業鏈 漲聲響起

在台玻、台聚等上游玻璃、EVA材料廠大幅調升價格，尤其玻璃大漲一倍、EVA漲幅高達七至八成以上，加上農曆年前備貨需求激增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。