鴻海斯洛伐克廠員工好幸福 全勤抽SONY大電視

鴻海（2317）在2010年時買下索尼（SONY）斯洛伐克液晶電視組裝廠，旗下富士康位在斯洛伐克工廠近年營運持續繳出佳績，當中跨國的管理更是一門學問。媒體報導，富士康斯洛伐克廠為了讓員工主動全勤，祭出只要全勤、沒有請病假的員工，不僅有全勤獎金，每個月也有機會抽到索尼50寸大電視。甚至辦公室中也放PS 5遊戲機，讓員工全天候無時無刻想休息就可以去打電動，相當好命。

據節目「消失的國界」報導，富士康斯洛伐克廠耶誕節訂單滿滿，甚至做到智慧工廠的目標，「一台機器要取代一個人力」，富士康斯洛伐克廠長Peter也表示，舉例來說，如果輪兩班、如果有兩台機器手臂，等於兩個人輪兩班，機器可以取代四個人。

由於歐洲人勞權至上，甚至員工可以每年可以休到60天病假，因此為了讓員工主動想上班，員工人數有2000人的富士康，祭出只要全勤、沒有請病假的員工，不僅有全勤獎金，每個月也有機會抽到索尼50寸大電視，員工也因此漸漸不想請假了。

除了富士康，另外台達電（2308）、友達（2409）也有投資斯洛伐克，該國可以說是歐洲中心，在此生產製造的產品可以運往全歐洲，台灣也成為當地第二大亞洲投資國。