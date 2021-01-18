鋼彈迷快看！華碩聯名新品RTX 3080鋼彈顯示卡全球首發

華碩（2357）鋼彈聯名特展於ROG三創體驗店驚喜登場，將一路展到6月底，華碩表示，玩家引頸期盼的ROG Strix RTX 3080 O10G GUNDAM顯示卡獨步全球開賣；鋼彈聯名新品同步上市，購買限量大全配即享獨家優惠並加贈聯名周邊，讓玩家戰力全面升級。電競潮牌「ROG玩家共和國」、模型改裝大師「喬老師」及PC改裝世界冠軍「AK Mod」跨界打造全球唯一ROG鋼彈主題水冷改裝機「UC核心反應裝置 G-pack Prototype 宇宙紀元動力」，也將於特展中首次亮相，完美體現PC DIY與鋼彈組裝的精髓。

華碩聯合科技開放平台副總經理江尹涵表示，鋼彈每一代機型都被賦予嶄新創意，與華碩追尋無與倫比的精神不謀而合，強強聯手令許多用戶為之期待。透過結合電競、模型、改裝的鋼彈特展，展現華碩對用戶需求的重視與產品設計巧思。華碩鋼彈聯名特展持續至6月底，台北國際電玩展期間(1/28~1/31)將移師至ROG玩家共和國攤位，邀請玩家前來體驗。