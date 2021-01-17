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邁向「世界的南科」 南科園區預計2年內營業額破兆

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
科技部南科管理局今舉辦2021年園慶暨集團婚禮，現場喜氣洋洋。記者謝進盛／攝影
科技部南科管理局今舉辦2021年園慶暨集團婚禮，現場喜氣洋洋。記者謝進盛／攝影

科技部南科管理局今舉辦2021年園慶暨集團婚禮，會場喜氣洋洋熱鬧滾滾，南科管理局代理局長蘇振綱表示，南科近年來發展迅速，已從台南、台灣的南科，蛻變為「世界的南科」，預計2年內營業額破兆。

南科園區邁入25個年頭，循往年辦理園遊會暨集團結婚，邀請各界共同慶祝，並分享21對新人結婚的喜悅，新人中有人身著傳統中式禮服，更有新郎是現役軍人穿著軍服更為吸睛，台南市長黃偉哲並出席為新人證婚，祝福早生貴子。

現場也安排台積電、群創光電、彩晶、晶元光電、能元科技、直得科技及聯電等多家園區事業在現場徵才，南科消防分隊有到場消防宣導，提醒民眾要小心一氧化碳中毒。

蘇振綱說，南科迄今進駐廠商已達240家，從業員工達8萬人。去年在美中貿易戰和全世界疫情蔓延，營收仍逆勢成長，預估可達到8千300億元；除國內半導體、光電龍頭的台積電、群創持續加碼投資南科，南科更策略引進園區產業供應鏈缺口，去年新加入廠商多達22家，新增投資額逾372億元。

另外，航太計畫四年內成功使12家廠商提升供應鏈位階打入國際巿場，推動園區智慧機器人創新自造基地計畫兩年內培育了98家新創事業，其中21家進駐在AI_Robot自造基地。

此外，廠商擴廠投資新增用地需求，行政院核定高雄第二園區(橋頭)籌設計畫以及臺南園區擴建計畫（三期），橋頭園區預計110年底供廠商選地，111年9月可先提供建廠，台南園區三期預計112年7月提供產業用地，南科未來將持續蓬勃發展。

南科消防分隊進行消防宣導。圖／南科分隊提供
南科消防分隊進行消防宣導。圖／南科分隊提供
科技部南科管理局今舉辦2021年園慶暨集團婚禮，現場喜氣洋洋。記者謝進盛／攝影
科技部南科管理局今舉辦2021年園慶暨集團婚禮，現場喜氣洋洋。記者謝進盛／攝影
科技部南科管理局今舉辦2021年園慶暨集團婚禮，現場喜氣洋洋。記者謝進盛／攝影
科技部南科管理局今舉辦2021年園慶暨集團婚禮，現場喜氣洋洋。記者謝進盛／攝影
現場安排徵才活動。記者謝進盛／攝影
現場安排徵才活動。記者謝進盛／攝影

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