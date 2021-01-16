七大內外資 喊台積挑戰800元

台積電法說會宣布大幅上修資本支出，內外資都驚豔，統計會後有華興資本、摩根大通等12家外資做上修，加上國內投顧整體更有21家機構上修目標價，並以華興資本一口氣喊到865元最高，麥格理、滙豐、高盛、里昂證券及凱基投顧也喊逾800元，配合日前聯博喊出800元，共計七內外資看好權王股價挑戰「八」字頭。

此波內外資上修台積電的力道堪稱近年來最強，有多達12家外資上修，且多家機構的上修幅度自百元起跳，主因就是台積電大幅增加資本支出，被看好提前為英特爾外包做準備，台積電營運將三級跳。

主要調升的外資包括華興資本、麥格理、高盛、滙豐及里昂拉升到825元至865元，摩根大通、德意志、美銀、摩根士丹利、野村及瑞穗提高到700元至800元，較保守的大和則重申「持有」，目標價升至550元。

國內投顧以凱基上修到800元最高，另元大、宏遠、永豐、台新等也上修至700元到800元，統一、兆豐、元富、中信等則升至600元到700元。

華興資本表示，台積電大幅上修資本支出，市場普遍解讀，此舉是為英特爾訂單做準備，但法說會中也提到，多數支出將應用在5奈米，因此該機構認為，資本支出增加應是因應5奈米有更多的訂單，反映5G及HPC需求更強勁。

不過華興資本也補充，台積電量產3奈米，將成為最強大的製程之一，包括英特爾可能在2022年導入3奈米。由於台積電長期成長目標，伴隨資本支出提高而顯著擴張，長投型投資人可望加碼，近期中國電商業風向丕變使部分大中華基金有換股需求，也有機會轉買台積電。

華興資本給台積電的本益比高達40倍，里昂則給出30倍，其看好台積電拉高資本支出，就是為了拿下英特爾晶片訂單。以近年英特爾每年提出150億美金的經費投入研發，換算到2025年，若英特爾將50%的CPU訂單委託台積電代工，則台積電五年內必須額外增加70億至80億美金的資本支出。