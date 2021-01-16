快訊

開除說遭砲轟 楊志良上火線強調「我是熱血不是冷血」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥格理看聯發科 目標價升至1125.5元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

聯發科（2454）將公布去年財報，繼摩根大通等上修財測，麥格理證券15日出具報告指出，因通訊晶片供不應求，聯發科去年第4季營收成長受限，相關需求預期遞延到今年，且在晶片產能吃緊，將支撐聯發科的毛利率穩在高檔，獲利表現更好，目標價上修到1,125.5元。

麥格理是第四家將聯發科目標價喊逾千元的外資，最早是Aletheia資本喊千元，里昂後來居上喊到1,330元，瑞銀日前升評喊1,040元。另有花旗、摩根大通喊964元、950元；聯發科問鼎「千金股」已成市場共識。

麥格理表示，聯發科自去年第3季庫存快速下滑，晶片庫存天數僅52天，低於長期平均的76天，第4季4G和5G晶片需求續強，預估庫存天數還會降低，也因此限縮聯發科上季營收的成長幅度。但相較於市場預測，聯發科上季營收還是優於預期。

麥格理指出，由於今年來5G需求仍強，先前聯發科無法及時滿足的訂單預期遞延到今年第1季，為此將聯發科首季營收大幅上修12%。另受惠產能吃緊，預期5G晶片的殺價壓力減低，聯發科今、明年營益率可望穩定成長至16%-18%，每股純益（EPS）挑戰40元、51元。

聯發科 4G 晶片

延伸閱讀

美制裁陸廠 半導體產能搶更兇

內外資挺 台積目標價喊865元

聯電、聯發科 押微價外

Uniqlo機能簡約服飾大受青睞 母公司股價觸及新高

相關新聞

麥格理看聯發科 目標價升至1125.5元

聯發科（2454）將公布去年財報，繼摩根大通等上修財測，麥格理證券15日出具報告指出，因通訊晶片供不應求，聯發科去年第4...

七大內外資 喊台積挑戰800元

台積電法說會宣布大幅上修資本支出，內外資都驚豔，統計會後有華興資本、摩根大通等12家外資做上修，加上國內投顧整體更有21...

世界攻車電 尋找併購標的

世界先進董事長暨總經理方略表示，看好今年全球車用電子的市場規模，估計可能成長超過二成，車用產品占世界業績比重也可能持續提...

世界先進談漲價 審慎評估

晶圓代工產能吃緊，8吋晶圓代工廠世界先進董事長暨總經理方略昨（15）日表示，今年半導體需求持續強勁，雖然有可能漲價，但會...

美制裁陸廠 半導體產能搶更兇

汽車晶片需求迅速增加，加入搶晶片和產能大戰，汽車晶片短缺已經迫使車廠停產，但半導體產業幾乎擠不出閒置產能，沒有快速解方。...

台積擬擴產 紓解車用晶片荒

日本媒體報導，台積電正在為5月開始為增產先進半導體做準備，一般認為，這是為了因應導致全球車廠減產的車用半導體短缺。若台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。