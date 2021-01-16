麥格理看聯發科 目標價升至1125.5元

聯發科（2454）將公布去年財報，繼摩根大通等上修財測，麥格理證券15日出具報告指出，因通訊晶片供不應求，聯發科去年第4季營收成長受限，相關需求預期遞延到今年，且在晶片產能吃緊，將支撐聯發科的毛利率穩在高檔，獲利表現更好，目標價上修到1,125.5元。

麥格理是第四家將聯發科目標價喊逾千元的外資，最早是Aletheia資本喊千元，里昂後來居上喊到1,330元，瑞銀日前升評喊1,040元。另有花旗、摩根大通喊964元、950元；聯發科問鼎「千金股」已成市場共識。

麥格理表示，聯發科自去年第3季庫存快速下滑，晶片庫存天數僅52天，低於長期平均的76天，第4季4G和5G晶片需求續強，預估庫存天數還會降低，也因此限縮聯發科上季營收的成長幅度。但相較於市場預測，聯發科上季營收還是優於預期。

麥格理指出，由於今年來5G需求仍強，先前聯發科無法及時滿足的訂單預期遞延到今年第1季，為此將聯發科首季營收大幅上修12%。另受惠產能吃緊，預期5G晶片的殺價壓力減低，聯發科今、明年營益率可望穩定成長至16%-18%，每股純益（EPS）挑戰40元、51元。