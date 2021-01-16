世界先進談漲價 審慎評估

經濟日報 / 記者鐘惠玲尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
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晶圓代工產能吃緊，8吋晶圓代工廠世界先進董事長暨總經理方略昨（15）日表示，今年半導體需求持續強勁，雖然有可能漲價，但會考量客戶關係、審慎小心看待此議題。

8吋成熟製程產能需求強勁，方略認為，去年因疫情影響，居家工作、線上學習與居家娛樂需求的大幅成長，加上5G滲透率提高，對半導體需求大增，短期可能有季節性變化，但8吋產能需求長期持續。

世界去年12月業績站上歷史新高，全年業績刷新歷史紀錄，去年合併營收為331.31億元，年增17.1%，前三季每股純益2.74元。

方略指出，2021年的疫情影響已鈍化，市場大多對今年景氣傾向樂觀與期待，認為今年景氣應該相當好。去年全球GDP因為疫情衝擊而下跌大約4%，今年有望大幅回升，甚至可能成長超過5%。

方略說，半導體去年在疫情環境中仍持續成長，而今年全球GDP增長，加上5G手機滲透率持續提高、車用電子也復甦，今年半導體需求看起來頗為強勁。

至於半導體景氣好，供不應求，世界是否跟進調漲晶圓代工價格，方略強調不會因為市場供不應求就漲價，會與客戶一起面對市場狀況。客戶各自面臨挑戰，如果業績持續成長，世界也會配合增加產能，但若因此成本提升，會跟客戶一起處理這部分。他說，漲價是簡化的說法，確實有可能漲價，但世界會審慎小心看待這件事情。

晶圓代工廠 半導體 疫情

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