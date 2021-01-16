世界攻車電 尋找併購標的

世界先進董事長暨總經理方略表示，看好今年全球車用電子的市場規模，估計可能成長超過二成，車用產品占世界業績比重也可能持續提升。至於併購議題，他指出，8吋廠的併購要天時地利人和，還在努力尋找相關標的。

全球車用電子去年受到疫情影響一度黯淡，但下半年逐漸回溫，今年成長可期。方略指出，車用電子IC市場的成長性來自兩大方面，一是車輛的半導體含量提升，去年一輛車的半導體零件金額約為523美元，今年可能提升到607美元。另一方面，去年全球車市規模下滑，降到7,200萬輛，今年有機會成長至7,700萬輛。

在上述兩大因素加持下，方略指出，全球車用電子IC的市場規模，可能從去年的約370億美元，於今年成長至460多億美元，成長幅度超過二成。