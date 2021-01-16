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美制裁陸廠 半導體產能搶更兇
汽車晶片需求迅速增加，加入搶晶片和產能大戰，汽車晶片短缺已經迫使車廠停產，但半導體產業幾乎擠不出閒置產能，沒有快速解方。業界人士指出，除了5G與資通訊產品塞爆半導體產線外，美國制裁中國大陸晶片廠，也使問題惡化。
華爾街日報報導，去年的在家上班、上學使筆記型電腦需求激增，還增加雲端運算服務與數據中心的伺服器需求，以及5G手機晶片需求暴增。加上美國制裁華為、促使競爭對手提高訂單量以搶奪市占，造成晶片供應緊張的主因，現在晶片短缺問題持續，讓新車與電子產品可能會延後出貨，也可能漲價。
路透報導，美國總統川普制裁大陸晶片廠，使晶片短缺問題更加惡化。消息人士就說，一家車廠原本仰賴中芯國際生產晶片，但中芯國際遭制裁後，訂單轉往台積電，導致台積電爆單。
研究機構VLSIresearch的總裁普哈卡（Risto Puhakka）說，「目前整個半導體產業已幾乎沒什麼閒置產能」，但需求還在繼續增加。
分析師和業界主管表示，部分缺貨晶片並非使用先進製程，而是成熟製程，這些生產線相對晶片製造商而言，利潤較低。
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