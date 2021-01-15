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兒福政策爆醜聞！這國總理宣布內閣總辭

世界董座方略 看好今年景氣市況

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶圓代工產能吃緊，8吋晶圓代工廠世界先進（5347）董事長暨總經理方略表示，今年半導體需求持續強勁，該公司並不會因為供不應求就漲價，雖然有可能漲價，但會審慎小心來看待。

市場對於8吋成熟製程產能需求強勁，方略認為，半導體業在新冠肺炎疫情中受惠於居家工作、線上學習與居家娛樂需求的大幅成長，加上5G滲透率提高，需求顯得強勁，即使可能稍微出現季節性的變化，但長遠來看，8吋產能需求持續都在。

方略指出，進入2021年，新冠肺炎疫情的影響已有所鈍化，全球各地陸續開始施打疫苗，所以市場大多對於今年景氣傾向樂觀與期待，認為今年景氣應該相當好。尤其去年全球GDP因為疫情衝擊而下跌大約4％，今年有望大幅回升，甚至可能成長超過5％。

同時，方略說，半導體方面去年在疫情環境中仍持續成長，而今年全球GDP增長，加上5G手機滲透率持續提高、車用電子也復甦，今年半導體需求看起來頗為強勁。

至於半導體景氣好，供不應求，世界是否有調漲晶圓代工價格，方略強調，該公司不會因為市場供不應求就漲價，而是與客戶一起面對市場狀況。客戶各有面臨的挑戰，如果其業績持續成長，世界也會配合增加產能，若是因此成本提升，就會跟客戶一起來處理這部分。漲價其實是簡化的結果，確實有可能漲價，但世界會審慎小心看待這件事情。

晶圓代工廠 半導體 漲價

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