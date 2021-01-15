台股大量收黑要跌了？簡伯儀：量能將是下周觀盤焦點

台股今（15）在台積電（2330）法說交出遠優於市場預期成績單下，指數在電子族群領軍帶動，早盤走高，量能增溫，指數盤中創下16,041點歷史新高後，在量能明顯太大，指數出現獲利了結賣壓下，大盤震盪走低，終場指數下跌92點，收在15,616點，萬六曇花一現。

台股今日量能寫下4,435億元的歷史新天量，但行情上漲震盪達426點，且終場下跌92點的走勢，已初步符合法人圈認為「逢利多時，量大不漲、或巨量長黑」的多空轉折重要訊號，許多操盤人也相當緊張下周的台股走勢。

不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，今日指數再度爆出4,400億元以上的大量，且K線也是收黑，在此之前大盤也曾經在1月6日以及去年11月30日出現爆量長黑的走勢，觀察前面二次爆量長黑的走勢與目前最大不同處，就是前面二次都是突然出量爆量收黑，但此次是連續以滾量的方式收黑，且連續二天量能都大於4,000億元，由於今日指數的開高是因為權王利多加持，因此，需觀察後續盤面是否會有更大利多，且爆量後量能可否出現量縮止穩，若二者都無法滿足，短線指數可能有整理的機會。

資金面上，美元指數近期出現反彈回到月線之上，亞幣近期漲勢趨緩，但整體仍維持在月線之上，新台幣目前仍維持升值趨勢，資金動能仍是正向；在法人態度，元月以來外資與投信近期在集中市場維持加碼的幅度趨緩，外資在期貨淨空單水位也持續增加，借券賣出金額持續攀高，顯示法人整體雖然偏多但仍對後勢有些疑慮。

就資券的變化可發現，融資持續走高，但融券隨著指數走高已經出現減少，後續軋空力道減弱，技術指標來看，日KD指標出現交叉往下，因此，整體而言，台股雖然仍維持多方格局，但短線恐有整理機會。