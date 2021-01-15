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台積電傳準備5月增產 解決全球車用晶片短缺困境

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
日本日刊工業新聞報導，台積電計劃從5月左右開始增產車用半導體，解決全球汽車業面臨的被迫減產困境。路透
日本日刊工業新聞報導，台積電計劃從5月左右開始增產車用半導體，解決全球汽車業面臨的被迫減產困境。路透

日本媒體報導，台積電正在為5月開始為增產先進半導體做準備，一般認為，這是為了因應導致全球車廠減產的車用半導體短缺。若台積電確定增產，或許能阻止汽車業現正面臨的「減產骨牌效應」。

日刊工業新聞報導，台積電計劃在台灣的先進半導體工廠增產晶片，近日已向當地供應商請求支援，現在正在調查供應商能在5月左右，提供超出多少預定供應量的晶片製造材料，但增產與否和規模，目前還無法確定。

目前全球半導體短缺最嚴重的，當屬荷蘭恩智浦（NXP）和瑞士意法半導體等廠商委託台積電等代工廠製造的車用半導體。

車用微控制器和導航用的系統單晶片（SoC）等晶片的短缺，從去年底開始就愈發嚴重。全球許多車廠都已被迫減產，包括德國的福斯和日本的豐田、日產及本田。

有些市場專家認為，台積電等尖端半導體代工商的產能，已被新冠疫情帶來的資訊科技產品需求和5G相關訂單填滿，要解決車用半導體的短缺需要時間。因此，台積電準備增產，對汽車業來說應該會是一大利多。

半導體 台積電

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