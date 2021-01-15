高通再下一城 驍龍888獲三星Galaxy S21系列採用

手機晶片大廠高通於今（15）日宣布，最新旗艦級5G晶片驍龍888，已獲三星Galaxy S21系列手機採用，等於在高階5G手機市場再下一城。

高通先前於去年12月初發表驍龍888時，同時公布14家首批搭載驍龍888的裝置業者，包括小米、華碩、OPPO、vivo、 LG、黑鯊、魅族、努比亞、一加、realme、中興、摩托羅拉、夏普與聯想，並沒有三星在列，如今雙方的手機合作案總算揭曉。

驍龍888是以三星5奈米製程生產，因此雙方在晶圓代工與手機晶片供應方面，互為客戶關係。

驍龍888是高通第一款旗艦級5G系統單晶片（SoC），該公司去年發表的旗艦級晶片驍龍865，仍是採取處理器與數據機晶片分開的設計，並由台積電負責生產。