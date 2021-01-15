世界先進董事長方略：8吋廠產能滿載 不排除繼績併購

專業8吋晶圓代工廠世界先進 (5347) 董事長方略今日表示，5G帶動包括車用、智慧家電、工業及物聯網等各項應用對8吋晶圓需求強勁，世界含新加坡及台灣四個廠產能全數滿載，為因應客戶持續增加的需求，公司今年仍努力增加產能，包括去瓶勁及持續尋求併購機會，不過收購8吋廠急不得，得耐心等候。

方略表示，去年受新冠肺炎疫情影響，全球經濟呈現衰退，隨著疫苗相繼問世，疫情有鈍化趨勢，加上市調機構預估今年全球經濟將會復甦，且預估年增5%，且在5G加速布建、在各項應用滲透率提升，他對今年全球半導體產業是樂觀看待。

方略透露，目前世界台灣三個廠及新加坡產能都滿載，主要是5G帶動各項領域應用都會明顯成長。

他舉車用半導體為例 ，據調查，去年每部車採用半導體元件的金額為523美元，預估今年將增至607美元。

而去年全球車市受疫情影響，降至7,200萬輛，今年預估將隨疫情獲得控制，增至7,700萬輪 ，因而換算車用半導體元件，今年產值增幅可達24%。

車用導入半導體元件必須因應耐高溫及高頻、高壓等條件，帶動電源管理使用量大增，其餘還包括影像感測和相關車窗、座椅等控制晶片，這些都需仰賴8吋晶圓提供代工服務。

方略說，目前8吋晶圓代工產能供不應求，幾乎涵蓋所有應用領域，雖然各家搶產能，可能重覆下單，但隨愈來愈多廠商擔心受疫情供應鏈斷貨影響，升高庫存水位，因此庫存備貨預估還會持續一段時間，至於何時修正，大家都密切注意，不過從5G帶動各項應用成長看，今年全球半導體產業仍維持正面及樂觀。

為克服8吋晶圓代工產能供不應求，方略表示，除了已公告新加坡廠每月將增加1萬片產能外，台灣廠也會增購機台，今年產能也會小幅增加。至於要有較大的產能突破，仍得靠持續併購。

方略表示，目前併購策略採取全球布局，不過基於管理、水電和勞工成本等營運成本考量，東南亞會是比較適合的地區，美國及日本相對會遭遇較大的營運壓力。

不過他認為，增加8吋產能並不是買下一塊地蓋廠就可，在全球並沒有新的8吋設備下，只能等待有廠商出售舊廠，而且也要天時、地利、人和加上成本划算，得耐心等候，這些都急不得。