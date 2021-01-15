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高通斥資14億美元 收購CPU設計新創業者NUVIA

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
國際晶片龍頭大廠高通（Qualcomm）。業者／提供
國際晶片龍頭大廠高通（Qualcomm）。業者／提供

高通於今(15)日宣布，旗下子公司高通技術公司已簽定確認協議，將以約14億美元的價格收購CPU設計新創業者NUVIA。

高通指出，5G正在進一步加速整合行動通訊和運算技術，高通技術公司以驍龍技術為基礎，收購NUVIA後，將在CPU效能和功效方面大幅進展，以實現新一代5G運算的需求。NUVIA擁有世界級CPU和技術設計團隊，在高效能處理器、系統單晶片（SoC），及運算密集型和電源管理方面的應用裝置，都擁有領先業界的專業技術。

高通提到，NUVIA CPU預計將整合在高通技術公司廣泛的產品組合中，支援旗艦級智慧型手機、新一代的筆記型電腦和數位駕駛艙（digital cockpit），以及先進駕駛輔助系統、擴展現實和連網解決方案等。

高通 CPU

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