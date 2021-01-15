台積電法說報喜 621元開盤 市值16兆雙創新高

台積電（2330）去年每股純益近兩個股本，今年資本支出更大增至250~280億美元，高出市場預期，ADR周四盤中度狂飆12.9%，終場收漲6%，台積電今(15)日跳空開高，以621元開出，上漲29元，市值首度站上16兆元，達16兆 1,027.78億元，股價、市值雙雙創下歷史新高，早盤一度衝上625元天價。

台積電去年第4季，毛利率54％，稅後純益1,427.7億元，每股純益5.51元；去年全年稅後純益5,178.9億元，每股純益19.97元；預估今年第1季合併營收127~130億美元之間，若以新台幣27.95元兌 1美元匯率假設，毛利率預計介於50.5~52.5％之間，營業利益率預計介於39.5~ 41.5％之間。

台積電去年資本支出172.4億美元，預估今年資本支將介於250~280 億美元，其中80％將使用在先進製程，包括3奈米、5奈米及7奈米技術等， 10％則是先進封裝及光罩製作，另外，特殊製程約10％。

台積電法說會報喜，台積電ADR創飆新高，台積電今日跳空開高，以621元開出，再刷新紀錄，早盤一度拉升至625元，市值增至16兆2,065億元，盤中漲幅略縮至3.88%。