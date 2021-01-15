快訊

慘況曝光！印尼蘇拉威西6.2強震 3人死亡多處房屋倒塌

樂華夜市億萬富翁藏11歲腦麻獨子 不讓上學、就醫僅19公斤

台積電法說報喜 621元開盤 市值16兆雙創新高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）去年每股純益近兩個股本，今年資本支出更大增至250~280億美元，高出市場預期，ADR周四盤中度狂飆12.9%，終場收漲6%，台積電今(15)日跳空開高，以621元開出，上漲29元，市值首度站上16兆元，達16兆 1,027.78億元，股價、市值雙雙創下歷史新高，早盤一度衝上625元天價。

台積電去年第4季，毛利率54％，稅後純益1,427.7億元，每股純益5.51元；去年全年稅後純益5,178.9億元，每股純益19.97元；預估今年第1季合併營收127~130億美元之間，若以新台幣27.95元兌 1美元匯率假設，毛利率預計介於50.5~52.5％之間，營業利益率預計介於39.5~ 41.5％之間。

台積電去年資本支出172.4億美元，預估今年資本支將介於250~280 億美元，其中80％將使用在先進製程，包括3奈米、5奈米及7奈米技術等， 10％則是先進封裝及光罩製作，另外，特殊製程約10％。

台積電法說會報喜，台積電ADR創飆新高，台積電今日跳空開高，以621元開出，再刷新紀錄，早盤一度拉升至625元，市值增至16兆2,065億元，盤中漲幅略縮至3.88%。

台積電 奈米

延伸閱讀

台積目標價 外資喊出865元驚天價

台積電ADR大漲逾6％再創歷史新高 盤中一度狂飆12.9％

台積電擴大投資 ADR漲近6%再登歷史新高

劉德音首度證實 台積電正評估赴日設研發中心

相關新聞

蔚來創辦人鄭顯聰 掌MIH

鴻海集團電動車業務「踩油門」，昨（14）日宣布旗下電動車平台MIH管理階層添加生力軍，找來汽車業戰將，有「中國特斯拉」之...

英特爾新品將釋單台積 預計下半年量產

TrendForce旗下半導體研究處表示，英特爾（Intel）目前在非CPU類的IC製造約有15%至20%委外代工，主要...

鴻海將推華人地區首本AI漫畫 讓學生輕鬆學習AI知識

鴻海（2317）教育基金會1月14日應台北市政府之邀出席「台北市AI智慧教育發表會」，並在記者會上展現創新智慧教學—基金...

市況太熱 國巨集團暫停接單

被動元件主要生產地日本、馬來西亞疫情未受控制，陸續進入緊急狀態，使供給可能受影響後，華新科大陸東莞大朗廠周三發生火災，傳...

台積電法說報喜 621元開盤 市值16兆雙創新高

台積電（2330）去年每股純益近兩個股本，今年資本支出更大增至250~280億美元，高出市場預期，ADR周四盤中度狂飆1...

聯發科大豐收 員工每人10萬獎金

ＩＣ設計龍頭聯發科去年營收首度突破一百億美元關卡，董事長蔡明介為獎勵員工，宣布集團每位正職員工發給十萬元獎金，總額達十七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。