鴻海將推華人地區首本AI漫畫 讓學生輕鬆學習AI知識

鴻海（2317）教育基金會1月14日應台北市政府之邀出席「台北市AI智慧教育發表會」，並在記者會上展現創新智慧教學—基金會執行長汪用和宣布，將在4月發行華人地區首本AI長篇劇情漫畫，並且會免費放在台北市的「酷課雲」上供台北市學生閱讀。台北市長柯文哲十分肯定鴻海教育基金會積極推動AI教育，親自到場頒贈感謝狀。

鴻海教育基金會於記者會上首次曝光4月即將上市的AI漫畫書《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》。這本書巧妙地將十大AI知識點融入劇情當中，讓學生可以不知不覺地就親近AI、了解AI觀念。另外，書中也特別設計了別頁，別頁上不但有關於知識點的補充說明，還有延伸閱讀，只要掃描QRcode就可以連結到更多的知識說明。

同時，只要掃描別頁上的QRcode，就可以連接到鴻海教育基金會的互動平台去玩相對應的AI小遊戲；換句話說，這是一本學生可以自己欣賞的好看漫畫，也是一本可以透過漫畫、文字、實作遊戲等多元方式寓教於樂的AI教材漫畫。

柯文哲表示，台北市力推智慧教育，也是第一個有AI全學程教材的縣市，而除了AI之外，台北市與鴻海教育基金會也攜手超前佈署量子科技教育。