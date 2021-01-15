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蔚來創辦人鄭顯聰 掌MIH

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導
MIH聯盟執行長鄭顯聰。 鴻海╱提供
MIH聯盟執行長鄭顯聰。 鴻海╱提供

鴻海集團電動車業務「踩油門」，昨（14）日宣布旗下電動車平台MIH管理階層添加生力軍，找來汽車業戰將，有「中國特斯拉」之稱的蔚來汽車（NIO）聯合創辦人鄭顯聰加盟，未來將專責MIH聯盟規劃，擔任執行長一職，並掌管硬體部門兼平台規格定義。

鴻海集團2021年電動車業務布局一波接一波，除了MIH聯盟夥伴吸引全球逾200家廠商加入外，13日又宣布結盟中國大陸汽車大廠吉利控股，雙方將成立合資公司。

鴻海旗下電動車平台MIH昨日宣布，管理階層添加生力軍，邀請到曾在福特（Ford）、飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler）及NIO任職，有豐富車界經驗的鄭顯聰加入團隊，未來將專責MIH聯盟規劃，並掌管硬體部門兼平台規格定義。

同時，鴻海集團技術長魏國章則操刀MIH軟體平台。兩位業界資深夥伴的加入，將為MIH聯盟注入豐富的車輛及科技產業經驗，形塑未來MIH聯盟文化、價值觀與競爭力。

鴻海集團儘管以硬體製造聞名業界，但在電動車布局上，卻是採「先軟後硬」、「建立生態系」策略，由於電動車相較於傳統汽車，最被看好的其實是自駕車技術，因此鴻海第一步先由集團技術長魏國章主導軟體，隨後才找來硬體出身的鄭顯聰。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
汽車產業領域有40年經驗的鄭顯聰，被視為汽車界的先鋒，也是少數跨界傳統汽車領域和新能源車的產業先驅，曾擔任瑪涅蒂·瑪瑞利（Magneti Marelli）AP的負責人、Fiat China董事長及NIO聯合創辦人。

鄭顯聰於福特任職時，發揮商業與全球化領導才能，透過福特與馬自達合夥契機，使台灣生產的Tracer（Mazda 3）成功銷售出口至加拿大。

鄭顯聰表示，MIH平台理念是OPEN開放，且能自我持續發展的科技平台。期望透過鴻華先進所開放出來的平台活力，孵化產品新技術，並創造出前瞻專利及服務，進而吸引更多業界夥伴們加入。

鴻海 電動車 福特 乙盛

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