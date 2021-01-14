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彭博：台積電資本支出激增 釋出強烈看好全球成長訊號

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
台積電2021年資本支出上看280億美元。 路透
台積電2021年資本支出上看280億美元。 路透

彭博資訊分析師指出，台積電14日召開第4季財報法說會，最大亮點是該公司今年的250億至280億美元資本支出計畫，規模較2020年增加62%，反映該公司非常看好全球成長復甦。

彭博報導，台積電這項充滿遠大企圖心的計畫，意在捍衛該公司在業界的領先優勢，也可能讓競爭對手望而生畏；不僅如此，對關注總體經濟的投資人而言，這也是台積電充分相信全球復甦的正面信號。

台積電財務長黃仁昭在法說會上表示，2021年的資本支出目標是250億至280億美元；台積電2020年的資本支出為172億美元，黃仁昭指出，資本資出的成長旨在滿足市場對該公司先進製程的需求。第1季營收預計將在127億至130億美元之間，高於分析師預估的124億美元。

台積電 彭博

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