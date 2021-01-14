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台積電法說會懶人包 七大重點一次看

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
台積電今（14）日下午舉行法說會。 本報資料照片
台積電今（14）日下午舉行法說會。 本報資料照片

晶圓代工龍頭台積電（2330）於今（14）日下午舉行法說會，以下為會中的七大重點整理：

1.台積電去年第4季合併營收為3,615.3億元，季增1.4％、年增14％，毛利率為54％，稅後純益約1,427.7億元，季增4％、年增23％，每股純益為5.51元。

若以美元計算，台積電去年第4季業績季增4.4％、年增22％。

2.5奈米製程出貨占台積電去年第4季的業績比重已達20％，7奈米及16奈米製程出貨分別占29％與13％。總體而言，包含16奈米及以下的更先進製程營收占比為62％。

3.台積電第1季合併營收預計介於127億美元到130億美元之間，若以新台幣27.95元兌 1美元匯率假設，毛利率預計介於50.5％到52.5％之間，營業利益率預計介於39.5％到 41.5％之間。

4.台積電去年資本支出為172.4億美元，2021年的資本支出預估將介於250億到280 億美元之間。

上述資本支出，預計80％會使用在先進製程，包含3奈米、5奈米及7奈米技術，大約 10％會用於先進封裝及光罩製作，另外約10％會用於特殊製程。

台積電表示，投入年度資本支出是基於對未來數年成長的預期所規劃，主要考量四大原則，包括技術領先、彈性並反應需求的製造能力、保有客戶信任、獲取適當的報酬。

5.3奈米製程是台積電繼5奈米之後，又一個全節點的新技術，使用FinFET架構，可提高70％的邏輯密度，效能提升15％，功耗降低30％。目前看到在高效能運算及智慧型手機應用上都有較多客戶投入，試產時間計畫在2021年，並預計在2022年下半年量產。

6.預期2021年半導體不含記憶體的市場約成長8％，晶圓製造產業約成長10％。若以美元計算，台積電有信心在2021年達到中十位數（mid-teens）百分比的年成長率，在智慧型手機、高效能運算、汽車電子及物聯網等四個成長平台中看到強勁商機。該公司並預期2020到2025年間，其業績以美元計算，將有10％－15％的年複合成長率。

同時，台積電預期全球智慧型手機數量相較2020年將成長10％，而5G智慧型手機的市場占比會從2020年的18％，在2021年增加到超過35％。

7.關於股利政策，台積電強調，維持每年/每季穩定且可持續的現金股利，相關承諾沒有改變。

台積電 奈米 法說會

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