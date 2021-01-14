鴻海攻電動車 蔚来汽車聯合創辦人鄭顯聰加盟MIH平台

鴻海集團（2317）衝刺電動車，旗下電動車平台MIH今（14）日宣佈，管理階層也添加新生力軍，邀請到曾在Ford、Fiat Chrysler、及蔚来汽車（NIO）任職，有豐富車界經驗的鄭顯聰加入團隊，未來將專責MIH聯盟規劃，並且掌管硬體部門兼平台規格定義。

MIH聯盟持續成長茁壯，除相關廠商加入外，管理階層也添加新生力軍，MIH聯盟今日正式宣佈，邀請到曾在Ford、Fiat Chrysler、及NIO任職，有豐富車界經驗的鄭顯聰加入團隊，未來將專責MIH聯盟規劃，並且掌管硬體部門兼平台規格定義。

同時，鴻海科技集團技術長魏國章則操刀MIH軟體平台。兩位業界資深夥伴的加入，將為MIH聯盟注入豐富的車輛及科技產業經驗，形塑未來MIH聯盟文化、價值觀與競爭力。

汽車產業領域有40年經驗的鄭顯聰，被視為汽車界的先鋒，也是少數跨界傳統汽車領域和新能源車的產業先驅，曾擔任Magneti Marelli AP的負責人、Fiat China董事長以及NIO聯合創辦人。於福特任職時，發揮了商業與全球化領導才能，透過福特與馬自達合夥契機，使台灣生產的Tracer（Mazda3）成功銷售出口至加拿大。

談及MIH平台，鄭顯聰表示，MIH平台的理念是OPEN開放，且能自我持續發展的科技平台。我期望透過鴻華先進所開放出來的平台活力，孵化產品新技術，並創造出前瞻專利及服務，進而吸引更多業界夥伴們的加入，將資源與專業人才集中，點亮移動科技的未來方向。

除此之外，鄭顯聰認為，MIH的重要課題，是如何以開放的方式鏈結世界各國在地化發展，在不同文化交流下，求同存異，建構具效益的解決方案，也是我對MIH平台最大的願景與目標。