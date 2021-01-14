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微軟新創加速器傳捷報 台灣新創獲美、日大廠認可

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
愛酷智能科技獲得Pre-A及A輪募資共1.35億元。左起為行政院國家發展委員會副執行秘書蔡宜兼、台灣微軟專家技術部總經理暨微軟新創加速器執行長胡德民、愛酷智能科技執行長林庭箴、愛酷智能科技發言人兼共同創辦人吳健宇。 圖／微軟提供
愛酷智能科技獲得Pre-A及A輪募資共1.35億元。左起為行政院國家發展委員會副執行秘書蔡宜兼、台灣微軟專家技術部總經理暨微軟新創加速器執行長胡德民、愛酷智能科技執行長林庭箴、愛酷智能科技發言人兼共同創辦人吳健宇。 圖／微軟提供

台灣微軟旗下微軟新創加速器今（14）日宣布二大捷報，加速器成員「愛酷智能科技」已獲得Pre-A及A輪募資共新台幣1.35億元，其中A輪由日本上市企業ADWAYS集團領投；另一成員「洞見未來」自研的AI多人聲分離引擎則獲得國際大廠高通青睞，搭載其技術的Otoadd聆聽耳機將在本季上市。台灣微軟表示，透過全球規模的夥伴生態系，微軟新創加速器持續幫助新創團隊，共同前進國際市場。

台灣微軟指出，微軟新創加速器計畫自2019年成立至今，孵育32家橫跨人工智慧、大數據、IoT物聯網、Fintech等跨產業領域的臺灣新創團隊，獲得創投企業共新臺幣3.8億元資金挹注，創造超過5.3億元以上的商機規模。

愛酷智能科技主要業務為提供科技行銷解決方案，2020年成立至今僅一年多的時間，客戶數就增長到200多家，客戶應用領域涵跨百貨零售、不動產、汽車、教育、科技等。本次獲得新安東京海上產險、交大天使投資俱樂部領投的Pre-A輪募資7,000萬元，及日本上市企業ADWAYS集團領投、國家發展基金挹注的A輪投資6,500萬元，共累積獲1.35億元資金。

透過愛酷智能科技的AccuNix系統，可輕鬆整合多管道資訊，讓企業有效了解消費者使用軌跡，應用各產業獨有數據打造行銷應用，並運用聊天機器人24小時服務消費者，乘上行銷科技（MarTech）的浪尖，營收在疫情侵襲下逆勢成長。愛酷智能科技執行長林庭箴表示，感謝國發會、微軟新創加速器計畫對臺灣新創的支持，不僅可與微軟建立全球共同銷售的機制，更借助微軟新創加速器的全球夥伴力量，拓展日本、新加坡等國際市場。

洞見未來則在微軟雲技術全力支援下，進一步整合微軟雲平台Microsoft Azure上的語音轉文字應用，開發出AI多人聲分離引擎，解決現有聽力輔具在聲音處理上的瓶頸，讓使用者可以在吵雜環境中感受到「人聲增幅」效果。洞見未來不僅獲得國發會投資，聲音處理技術也獲得國際大廠高通認可，成為高通全球商用生態系成員，搭載其技術的Otoadd聆聽耳機將於本季上市。

洞見未來創辦人陳柏儒分享：「因自身是一位聽障者，現有的聽力輔具價格昂貴，或在很多場合聽不清楚，造成生活上不便與溝通困難。為解決自己及大多數使用者在聽力輔具使用的困擾，決定研發最符合使用者需求的技術與產品，感謝微軟及國發會的資助與肯定，對於洞見未來研發產品、拓展市場，均是一大助力。」

台灣微軟專家技術部總經理暨微軟新創加速器執行長胡德民表示，微軟新創加速器致力與台灣新創團隊及政府三方並肩努力，共同茁壯台灣新創生態圈；愛酷智能科技、洞見未來都獲得國內外投資者肯定，已是引領台灣新經濟產業發展的指標型新創企業，期待今年更多新創團隊加入、成為微軟全球商業夥伴，一起為台灣創造國際商機。

洞見未來獲國際大廠高通認可，將其技術搭載於本季上市的Otoadd聆聽耳機上。左起為洞見未來營運長陳宥任、洞見未來創辦人陳柏儒、臺灣微軟專家技術部總經理暨微軟新創加速器執行長胡德民、行政院國家發展委員會副執行秘書蔡宜兼。 圖／微軟提供
洞見未來獲國際大廠高通認可，將其技術搭載於本季上市的Otoadd聆聽耳機上。左起為洞見未來營運長陳宥任、洞見未來創辦人陳柏儒、臺灣微軟專家技術部總經理暨微軟新創加速器執行長胡德民、行政院國家發展委員會副執行秘書蔡宜兼。 圖／微軟提供

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