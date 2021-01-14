聯發科慶營收百億美元達陣 宣布發給員工十萬塊紅包
IC設計龍頭廠聯發科（2454）去年全年營收破百億美元大關的歷史新高，公司今（14）日下午3點將舉行慶祝會，董事長蔡明介現身談話，感謝員工一起努力達營收百億美元的里程碑，同時宣布去年有在職的員工，皆有十萬元的大紅包。
慶祝會考量疫情、採取直播的方式，董事長蔡明介感謝員工一起努力達營收百億美元的里程碑，宣布去年有在職的員工，皆有十萬元的大紅包，讓員工直呼是「大彩蛋」。
聯發科去年不畏美中科技戰與疫情擾亂，5G手機、網通與電視晶片出貨暢旺，全年營收達3221.46億元，首度破3千億元大關，創歷史新高，年成長超過3成；去年第4季營收964.06億元，接近財測973億元的高標，季小減約0.9%、年增47%。
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