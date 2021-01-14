聯發科慶業績旺 宣布去年每位員工加發10萬元獎金

國際資金持續氾濫，尤其在美國新政府計畫再花上兆美元刺激經濟，美股續強；亞洲的韓國也在三星領軍下創新高，台股台積電、聯發科、台達電等重量級科技股，開年以來持續狂奔，總市值夠大，未來併購實力強，在15000點之上，去年股價低漲幅或下跌且具實力權值股有機會在後續行情中脫穎而出。

2021-01-14 15:16