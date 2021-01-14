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聯發科慶業績旺 宣布去年每位員工加發10萬元獎金

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科。 報系資料照
聯發科。 報系資料照

聯發科（2454）慶祝去年營收達100億美元目標，今（14）日下午內部舉行慶功宴，據了解，董事長蔡明介在內部會議上，宣布去年每位員工 (12月31日到職為止）加發10萬元獎金。

今天內部會議上，聯發科先發給員工一份禮盒，盒內裝有煎餅及可樂，原本員工有些落寞，沒想到，蔡明介隨即宣布每位員工加發10萬元獎金，頓時掀起一片歡呼聲。

聯發科去年全年營收首度突破100億美元，顯示聯發科在全球半導體產業中的地位，蔡明界日前也在公開場合表示，期待未來有更多人才能投入台灣半導體產業。聯發科在13日股價一度逼近900元關卡，最高站上899元，今天股價拉回整理，終場收861元，下滑23元。聯發科預計1月27日召開線上法說會，釋出最新營運展望。

聯發科 半導體 蔡明介

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