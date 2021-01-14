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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

台積電資本支出衝新高 劉德音這樣解釋

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（14）日召開線上法說會，釋出今年首季美元計算財測有望持續季成長，再創新高，以及今年資本支出大幅提高至約250億美元至280億美元的新高水準，拉高幅度超過220億美元，跌破不少專家眼鏡，也成為各大機構分析師關注焦點，究竟是那些因素促成。台積電董事長劉德音也明確回覆是哪些因素驅動。

台積電資本支出大幅飆高，超越市場預期，在今日法說會上此議題成為各大分析師熱門話題，資本支出議題占用法說會時間過半，除了台積電總裁魏哲家有所回應，台積電董事長劉德音今日也有所說明。

面對分析師追問，劉德音說，台積電資本支出的目標，是在多元的大客戶與大的趨勢因素帶動，同時台積電不僅5奈米需求相當強勁，3奈米也是如此，看來是也比數個月前看來得更樂觀，是這些多元因素促使台積電決議這樣的資本支出水準。

台積電 法說會 奈米

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