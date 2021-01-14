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台積電首季財測 合併營收127~130億美元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電預估今年第1季合併營收127~130億美元。 報系資料照
台積電預估今年第1季合併營收127~130億美元。 報系資料照

台積電（2330）今（14）日召開法說會，根據對當前業務狀況的評估，預估今年第1季合併營收127~130億美元，若以新台幣27.95元兌1美元匯率假設，首季毛利率預計介於50.5~52.5%之間；營業利益率預計介於39.5~41.5%之間；今年資本支將介於250~280億美元。

台積電去年第4季合併營收3,615.3億元，稅後純益1,427.7億元，每股盈餘5.51元；去年第4季毛利率54%，營業利益率43.5%，稅後純益率39.5%；合併營收表現符合財測目標，毛利率及營業利益率則是略優於財測預估。

台積電去年第4季5奈米製程出貨占去年第4季晶圓銷售金額20%；7奈米及16奈米製程出貨分別占全季晶圓銷售金額的29%和13%。先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達全季晶圓銷售金額的62%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，「去年第4季營收受惠於5G 智慧型手機的推出，和高效能運算相關應用對5奈米製程的強勁需求。今年第1季，預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、及智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持業績成長」。

台積電 營收

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