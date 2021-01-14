鴻海衝數位化 2021年將有20座燈塔工廠落地

鴻海集團（2317）轉型衝刺數位化，以F2.0數字富士康建設，將以One Digital Foxconn為目標方向，同時，集團持續衝刺燈塔工廠，預計在2021年將複製20座燈塔工廠落地。

「數字富士康」2020年度數字化轉型表彰及交流大會昨（13）日在中國大陸深圳龍華園區舉行，富士康科技集團副董事長李傑、首席數字官史喆博士、工會主席陳鵬及多個園區代表分別通過現場出席及視頻連線等形式參與了此次活動。

2021年，富士康將繼續打造數字化智能化底座，擁抱產業升級，也將繼續推進燈塔工廠集群建設，預計在2021年將複製20座燈塔工廠落地。

會上，富士康首席數字官史喆博士就富士康數字化轉型路徑進行了分享。史喆博士表示，F2.0數字富士康建設，將以One Digital Foxconn為目標方向，通過三個版塊落地，分別是平台建設、組織建設及文化建設。

史喆表示，平台建設包括了物聯網、工業大數據、生產管理等，目標是實現生產關鍵數據的互聯互通，組織建設則包含了數字化轉型團隊建設、數字化工匠培育等環節，這也是今天舉辦這個活動的目的之一，另外，也希望透過這個活動推動數字富士康轉型文化建設，打通數字化體系、平台、應用的關隘。

作為全球最大的科技製造服務企業，富士康已形成供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢。基於此，集團劉揚偉董事長親自製定了F2.0數字富士康轉型戰略及“One Digital Foxconn”轉型目標。

此外，為貫徹推行F2.0數字化轉型戰略，富士康於2020年首次設立了首席數據官這一崗位，並組建工業互聯網辦公室，負責集團數字化轉型和智能製造戰略規劃，推動燈塔工廠、數字化平台及工業互聯網的落地。

在李傑副董事長指導下，集團工業互聯網辦公室2020年主導推行了10座內部燈塔工廠的改造，涵蓋模具生產、CNC加工、表面貼裝、系統組裝等重點場域升級。同時，還舉辦了數字富士康生態合作夥伴大會，吸引了上百家合作夥伴共建數字化生態；搭建了燈塔工廠及智能製造能力評價體系，在推動集團數字化發展的同時，賦能生態合作夥伴。

李傑表示，對富士康最核心的含義，是讓富士康的競爭力越來越好。 自動化是解決人做不好、不想做的事情，智能化是解決人不能做的事情，數字化則是幫助人讓數據做決策，進而減少不必要的重複工作、人員浪費和人員參與。